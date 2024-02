Abiti Sanremo 2024 terza serata: stilisti e vestiti/ Teresa Mannino veste Roberto Cavalli, Angelina in Etro

Sanremo 2024, gli abiti della terza serata: look scintillante per Amadeus

Quali saranno gli abiti della terza serata di Sanremo 2024? Se le canzoni dei cantanti in gara sono l’attrazione maggiore per il pubblico del festival, è altrettanto vero che di pari passo vanno i look esibiti da conduttori e artisti sul palco. Anche quest’anno tutti gli occhi sono puntati sugli outfit dei concorrenti, importanti quasi quanto la canzone. Non ha portato grandi novità in quanto ad abiti Amadeus in questo suo quinto festival.

Laura Valente, chi è la mamma di Angelina Mango ex voce dei Matia Bazar?/ Toccante retroscena post esibizione

Il conduttore di Sanremo 2024 ha sfoggiato una serie di vestiti firmati Gai Mattiolo e ha prediletto tre colori principali: il bianco, il nero e il blu. Ogni giacca è stata però impreziosita con cristalli, in modo da rendere l’impatto visivo molto più forte. Una pratica che Amadeus metterà in atto anche con i look di questa sera. Ma non sarà l’unico a stupire sul palco dell’Ariston per i suoi outfit.

Pubblicità occulta alle scarpe di John Travolta: Striscia la notizia "pizzica" Sanremo 2024/ Rai si difende

Abiti Sanremo 2024, come vestirà Teresa Mannino nella terza serata

Al fianco di Amadeus nella terza serata di Sanremo 2024 ci sarà la comica Teresa Mannino, che ha deciso di stupire abbandonando il consueto abito lungo scintillante da gala. A curare il suo guardaroba sanremese è Fausto Puglisi, Direttore Creativo di Roberto Cavalli. Mannino per l’evento indosserà una serie di abiti appositamente creati per l’occasione, e un bozzetto ci svela in particolare un completo animalier con blusa e pantaloni a zampa.

Parlando invece dei concorrenti in gara questa sera a Saremo, sappiamo che Angelina Mango è pronta a sfoggiare un altro coloratissimo look firmato Etro, mentre i Santi Francesi indosseranno abiti Dolce&Gabbana e gioielli Bulgari. “Saremo abbastanza classici. Sarà un misto di eleganza e futurismo. Indosseremo un unico brand per tutte le serate.” ha dichiarato il duo ai microfoni di Fanpage.

Sanremo 2024, terza serata/ Diretta, scaletta, cantanti e ospiti: Teresa Mannino sul palco con Amadeus

Abiti Sanremo 2024: i look degli artisti in gara

Per quanto riguarda i Negramaro, “abbiamo scelto un guardaroba artigianale tutto custom made. – ha fatto sapere a Fanpage la stylist Rebecca Baglini – Ci siamo appoggiati a un brand che ormai accompagna la band, da sempre, che è Giorgio Armani, la prima linea. Abbiamo poi fatto una cosa meravigliosa con Paul and Shark con Missoni, un’eccellenza del Made in Italy. Infine abbiamo lavorato con un brand più giovane che è Hebe Studio”. Fiorella Mannoia veste invece Luisa Spagnoli, mentre Mr. Rain ha scelto Fendi per i suoi outfit. Sangiovanni ha scelto invece il marchio di Giuliano Calza GCDS con gioielli Tiffany&Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA