29 voci si alterneranno sul palco dell’Ariston e oltre all’udito anche l’occhio vuole la sua parte: gli abiti Sanremo 2025, a partire dalla prima serata dell’11 febbraio, saranno l’ennesima sfilata di look eccentrici, eleganti, variegati. La certezza sarà lo stile ricercato, la voglia di colpire sia con lo stile che con l’arte; i cantanti in gara sfoggeranno le scelte più congrue al brano scelto, al tema della canzone ma ovviamente prestando il fianco anche al proprio gusto personale in termini di outfit.

Gli appassionati di moda e non solo non vedono dunque l’ora di scoprire la bellezza e particolarità degli abiti Sanremo 2025 al netto dei look dei cantanti big in gara e degli stilisti scelti per dominare la scena sul palco dell’Ariston. Spiccano due nomi, Achille Lauro e Fedez, con il primo in particolare che non ha mai smentito le attese quando si tratta di colpire con il proprio stile iconico. Il rapper ha optato per un abito Versace e per lo stylist – come riporta Designer Space – si sarebbe affidato a Giulio Casagrande. Brand di fama internazionale anche per Achille Lauro che si sarebbe invece affidato a Dolce & Gabbana: una certezza in termini di qualità e audacia stilistica.

Eleganza e stile ricercato, le scelte dei big in gara per gli abiti Sanremo 2025

Non per tutti i cantanti big in gara sono noti gli abiti Sanremo 2025, salvo il caso di Lucio Corsi che ha espressamente raccontato di volersi occupare personalmente del look per la kermesse. Joan Thiele veste Chanel, garanzia in termini di eleganza; outfit tutto da scoprire per Irama che ha invece scelto Balmain e lo stylist Fabio Maria Damato. Per la quota rosa spicca Giorgia che si è affidata ad una garanzia del settore: Dior. Grande attesa anche per le scelte di Noemi che – come riporta Designer Space – pare non abbia ancora rivelato stilisti e look.

Proseguiamo la rassegna degli abiti Sanremo 2025 e i look dei cantanti big in gara con un ‘mostro sacro’ della musica italiana: Massimo Ranieri che ha optato per Carlo Pignatelli. Nulla da riportare su Rkomi che ancora non ha rivelato i dettagli sull’outfit, diversamente da Rocco Hunt che vestirà Neil Barrett mentre per lo stylist si è affidato a Michele Potenza. E ancora, Serena Brancale in Balestra; Rose Villain ha optato per Fendi. Per quelle che sono le scelte effettive bisognerà invece attendere la prima serata di Sanremo 2025 dove potremo scorgere in tutta la loro bellezza gli abiti e le scelte di look.