Una bella scorpacciata di look innovativi tra eleganza e azzardi, semplicità e tocchi di stile: la prima serata di Sanremo 2025 ci ha portati non solo in uno splendido universo musicale ma anche in una sorta di mondo parallelo dove l’occhio vuole la sua parte. Come fosse una passerella, gli occhi dei più curiosi sono finiti – con annessi giudizi e pareri – sugli abiti Sanremo 2025 per i cantanti in gara e ovviamente c’è chi ha confermato le attese ma anche chi è riuscito ad andare ben oltre le aspettative. Date le attese e quanto visto ieri sera, cosa dobbiamo aspettarci per il look dei cantanti in vista della 2a serata?

Come anticipato, sono ampiamente note le scelte degli stilisti da parte dei cantanti in gara ma ovviamente i look sfoggiati da parte degli artisti nel corso della 1a serata non saranno gli stessi che vedremo al secondo appuntamento di oggi, 12 febbraio 2025. Entriamo dunque nel merito degli abiti Sanremo 2025 per la 2a serata e sulle possibili proposte in termini di stile e outfit.

Achille Lauro ‘osservato speciale’, Lucio Corsi ‘incognita’: gli abiti Sanremo 2025 per la 2a serata, 12 febbraio 2025

Come previsto dal regolamento, la 2a e la 3a serata della kermesse dividono in due gruppi i cantanti in gara: questa sera – 12 febbraio 2025 – ‘solo’ 15 big e andiamo dunque a scoprire gli abiti Sanremo 2025 in vista del nuovo appuntamento con la kermesse. Rocco Hunt confermerà forse il total black; Neil Barrett lo stilista prescelto e non è comunque da escludere un cambio di tonalità. Elodie ha rubato la scena con un vistoso abito lungo e color argento sgargiante; ‘incognita’ per il brand ma buone probabilità di vederla nuovamente indossare dei gioielli firmati Tiffany&Co.

Proseguendo il racconto degli abiti Sanremo 2025 per la 2a serata, grande attesa per il nuovo outfit di Achille Lauro: tra i più apprezzati in termini di look della prima uscita sanremese. Eleganza e carisma, magnetico con la firma di Dolce & Gabbana che è appunto garanzia in tal senso. Curiosità invece per Lucio Corsi che ha annunciato di non affidarsi ad alcun stylist e brand e dunque anche questa sera – 12 febbraio 2025 – potrà sorprendere con una scelta del tutto personale. Attenzione a Rkomi; il petto scoperto della prima serata potrebbe essere ‘rimpiazzato’ da un outfit totalmente diverso. Per il cantante lo stilista di riferimento è Vivienne Westwood e ci si aspetta grande eleganza e stile anche da Giorgia che per gli abiti Sanremo 2025 si affida a Dior.