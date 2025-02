Siamo alle porte della terza serata di Sanremo 2025 e appassionati e addetti ai lavori sono in fermento in vista di quelle che saranno le entusiasmanti esibizioni dei 14 cantanti in gara. Come sempre, occhio anche alle sfumature parallele alle performance e per un’occasione così speciale non può mancare un focus sull’estetica degli artisti e non solo. Gli abiti Sanremo 2025 della terza serata rispetteranno le attese? Scopriamolo passando in rassegna look e stilisti dei cantanti sul palco dell’Ariston.

Dopo le prime due sere abbiamo avuto un ampio assaggio delle tendenze del momento in riferimento agli abiti Sanremo 2025: look spumeggianti e variegati tra chi ha optato per la stravaganza, chi per l’eleganza sobria e chi invece si è affidato anche a sfumature casual. Cosa osserveremo dunque con i 14 cantanti in gara nel corso della 3a serata? Sicuramente non mancheranno i colpi di scena; ovvero scelte che ‘spezzano’ quanto visto nel corso del primo appuntamento con la kermesse.

Olly ancora ‘casual’ e Massimo Ranieri garanzia di eleganza: gli abiti Sanremo 2025 per la terza serata, 13 febbraio 2025

Focus ampiamente al femminile nel merito degli abiti Sanremo 2025 per la terza serata; tra gli stilisti e look dei cantanti in gara spiccano le scelte di Clara e Noemi. Entrambe hanno impressionato per bellezza e ricercatezza dello stile nel corso della prima uscita; sulla falsariga dei consensi ottenuti, non mancheranno le attese anche per la terza serata. La prima ha optato per Defiance con gioielli Armani – come racconta Today – per l’esperienza all’Ariston; la cantautrice romana ha invece optato per abiti firmati Alexander Vauthier mentre per i gioielli si è affidata a Bulgari.

Fari puntati anche su Olly nel merito degli abiti Sanremo 2025 e dei stilisti e look dei cantanti per la 3a serata della kermesse. Ha colpito il piccolo ‘azzardo’ della canotta nel corso della prima uscita sanremese ma a conquistare è stato comunque il portamento dell’artista e il filo conduttore tra il suo stile canoro e quello estetico. Non tradirà in termini di eleganza Massimo Ranieri che dovrebbe vestire Versace anche per la terza serata.