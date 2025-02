Rose Villain in bianco piumato: gli abiti e i look della quarta serata di Sanremo 2025

Tocca a Rose Villain e Chiello rompere il ghiaccio a Sanremo 2025 nella serata delle Cover, la cantante in gara con Fuorilegge, sfoggia un bianco piumato che non passa di certo inosservato agli occhi attenti dei social. Il pubblico, come accade ogni volta per l’esibizione della Villain, si è diviso su X, tra chi ha pienamente apprezzato l’outfit e chi invece l’avrebbe preferita in vesti diverse.

Non manca la solita pioggia di complimenti per il look di Rose Villain, con molti altri commenti che si spostano sull’estetica della cantante al secondo Festival di Sanremo consecutivo, come sempre la cantante è riuscita a far chiacchierare i social (Agg. di Vincenzo Pennisi)

Quarta serata Sanremo 2025, gli outfit e gli abiti dei cantanti nella serata delle Cover

Siamo ormai prossimi alle battute finali, la quarta serata di Sanremo 2025 – dedicata alle cover – sta per avere inizio e, come la prima uscita sanremese, avremo la possibilità di riascoltare tutti i 29 cantanti in gara. L’occasione è ovviamente un tripudio di musica, grazie anche alla presenza degli artisti che accompagneranno i big nel corso della performance; altrettanto corposa sarà anche la ‘sfilata’ di look e outfit che in linea con quanto visto nelle serate non tradiranno le attese in termini di curiosità. Vediamo quindi gli abiti Sanremo 2025 della 4a serata in cosa potrebbero stupire gli appassionati e le possibili scelte dei cantanti in termini di stilisti e look.

Gli abiti Sanremo 2025 hanno forse avuto una costante nel corso delle tre serate già osservate; la coerenza cromatica. Nello specifico, sono stati pochi i cantanti in gara che nella scelta di stilisti e look hanno proposto un mix di colori; dunque, poca stravaganza cromatica ma senza però tradire le aspettative in termini di eleganza, particolarità e stile. Il nero e il bianco sono scelte evergreen ma abbiamo apprezzato anche il rosso acceso di Rose Villain, così come l’argento sgargiante di Elodie.

Date le scelte fatte nelle precedenti edizioni alle quali ha partecipato, Achille Lauro è forse colui che vantava maggiore attesa e curiosità in merito agli abiti Sanremo 2025. Quest’anno le scelte stravaganti e piacevolmente eccentriche sono state abbandonate forse anche per dare un maggiore valore aggiunto al senso della canzone scelta per la kermesse. In riferimento a stilisti e look il cantante ha optato per Dolce e Gabbana e per la 4a serata la certezza è dunque l’eleganza di uno stile sofisticato ed elegante.

Molto apprezzato anche il nero dominante di Fedez nel corso delle prime uscite sanremesi, per gli Abiti Sanremo 2025 della 4a serata non è però da escludere una scelta in contrasto con quanto visto negli appuntamenti precedenti. Per il rapper la scelta degli stilisti è ricaduta su Versace ed è dunque lecito aspettarsi ancora un tocco di stile ricercato e magari, come anticipato, con uno stravolgimento cromatico. Come sempre, in riferimento agli outfit dei cantanti in gara grande attesa per la quota rosa: Elodie ha conquistato il gusto degli appassionati con i suoi abiti Mugler, così come Giorgia che tra voce e stile è tra le mattatrici di questa edizione del Festival: per le gli abiti 2025 sono firmati Dior e anche questa sera ci si aspetta grande eleganza.