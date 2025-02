Abiti Sanremo 2025 cantanti 5a serata: stilisti e look per la finale

La finale del Festival di Sanremo 2025 sarà anche una parata glam, perché oltre a riascoltare i cantanti in gara tra cui ci sarà il vincitore, ammireremo un’altra sfilata dei loro look. Dietro c’è un grande lavoro che coinvolge tante persone, perché ci sono veri e propri team che si occupano degli outfit dei cantanti, con gli stylist che sono chiamati a raccontare tramite la moda ciò che vogliono esprimere gli artisti.

Tra gli stilisti e le firme scelte per gli abiti Sanremo 2025 ci sono Fendi per Rose Villain, Ferrari per Clara, Roberto Cavalli per Noemi, GCDS per Tony Effe, Armani Privé per Gaia, Dolce & Gabbana per Achille Lauro e abbiamo ammirato Elodie in Vivienne Westwood, come Rkomi, i Coma Cose con Maison Valentino, Serena Brancale in Balestra, Giorgia in Dior, Joan Thiele in Chanel, Olly in Emporio Armani, Fedez in Versace, Irama in Balmain. Dunque, l’asticella si alza per la quinta serata insieme alle aspettative e alla nostra attenzione, anche per i dettagli, come i gioielli, che in alcuni casi si sono presi spazio pure per qualche polemica…

Abiti Sanremo 2025 5a serata, cantanti: i gioielli di Achille Lauro e il “caso” Tony Effe

Per Achille Lauro i gioielli sono opere d’arte che non hanno genere, infatti ha puntato anche su questi per completare gli abiti Sanremo 2025, optando per quelli firmati Damiani. Ad esempio, ha sfoggiato un anello con il titolo della canzone che ha portato al Festival di Sanremo 2025: infatti, si è fatto incidente “Incoscienti giovani“. Per quanto riguarda la collana sfoggiata ieri, è una Mimosa in oro bianco con diamanti e rubino al centro a rappresentare il bocciolo, a cui ha abbinato orecchini in oro bianco con diamanti. C’è poi chi gioca d’astuzia come Tony Effe, che era stato costretto a rinunciare a una collana nella terza serata.

Allora, nel look gessato della serata cover ha optato per due collane griffate del valore complessivo di oltre 300mila euro. Ha indossato una collana di Tiffany attaccata ai pantaloni, mentre al collo ha puntato su un’altra collana del medesimo brand, ma che sembrava un foulard, mentre era una collana-sciarpa in oro giallo del valore di 50mila euro. Come ci sorprenderà stasera per la finale del Festival di Sanremo 2025?