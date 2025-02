Abiti Sanremo 2025, cosa indosseranno i conduttori? I look scelti da Bianca Balti

Cosa indosseranno i conduttori della seconda serata di Sanremo 2025? Occhi puntati sul trio che affiancherà Carlo Conti questa sera, e in particolare sulla bellissima Bianca Balti che, in conferenza stampa, ha annunciato che sarà sul palco dell’Ariston “non per parlare della mia malattia ma per indossare i miei bellissimi vestiti”. Bianca, che è infatti una celebre modella, è pronta a stupire con abiti importanti di designer italiani.

C’è massimo riserbo sugli stilisti scelti da Bianca Balti per Sanremo 2025, tuttavia per la conferenza stampa ha optato per un abito di Brunello Cucinelli, il che ci fa sospettare che potrebbe scegliere lui anche per altri abiti della serata. Non è da escludere, inoltre, che Bianca vesta Ferragamo o anche Giorgio Armani. La aspettiamo, dunque, in abito lungo, con tocchi di luce dati anche da accessori e décolleté.

I look e stilisti di Malgioglio, Conti e Frassica a Sanremo 2025

Attesissimi sono però anche i look di Cristiano Malgioglio per Sanremo 2025, che ha già anticipato in precedenza che sarebbero arrivati addirittura da Tokyo. “Stasera sarò una specie di Joan Crawford, di Lana Turner”, ha raccontato in conferenza, spiegando che per i suoi abiti si è ispirato alle dive degli anni 40 e 50. Ben cinque sono gli outfit che ha scelto per la serata, tra i quali “ce n’è uno bellissimo di Vivienne Westwood” e due che ha disegnato lui stesso. Anche in questo caso, grande evidenza verrà data al made in Italy.

Carlo Conti, anche per la seconda serata di Sanremo 2025, sceglie lo stilista fiorentino Stefano Ricci, con abiti monocromo con dettagli preziosi e particolarmente eleganti. Restano invece ancora un mistero gli abiti Sanremo 2025 di Nino Frassica, ma possiamo già ipotizzare che – come accaduto nella sua partecipazione del 2016 – sfoggerà abiti molto originali, probabilmente con colori forti e inusuali per il palco di Sanremo.