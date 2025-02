Abiti Sanremo 2025 5a serata: le scelte dei conduttori

La finale del Festival di Sanremo 2025 sarà un tripudio di look e stili, anche per quanto riguarda i conduttori. Da Carlo Conti non ci si aspetta sorprese, considerando le scelte fatte finora, nel segno della semplicità e della tradizione, ma pur sempre con eleganza. Discorso diverso per Alessandro Cattelan, ma soprattutto per Alessia Marcuzzi, che avrà tutti gli occhi puntati nella quinta serata della kermesse canora.

Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti, ex compagni di Alessia Marcuzzi/ Tappe bruciate e due figli

La curiosità è legata anche alle sue scelte in fatto di stile e outfit, ma a chi è curioso di scoprire quali sono gli stilisti coinvolti, per Alessia Marcuzzi gli abiti Sanremo 2025 sono firmati Dolce & Gabbana, mentre l’altro co-conduttore ha optato per Brunello Cucinelli. Una scelta che aveva già preso per la finale delle Nuove Proposte, quando si è presentato con uno smoking nero senza cravatta. Una scelta elegante, curata dalla stilista Roberta Baglini, che ha saputo esaltare sobrietà e al tempo stesso raffinatezza, tradizione e contemporaneità, tratti caratteristici dello stilista umbro e della sua artigianalità.

Finale Sanremo 2025/ Diretta e vincitore: Alessia Marcuzzi e Cattelan chiudono in bellezza

Abiti Sanremo 2025: Alessia Marcuzzi in Dolce & Gabbana

Tra gli abiti Sanremo 2025 inevitabilmente quelli più attesi riguardano Alessia Marcuzzi, che ha “spoilerato” qualche dettaglio tramite i social. Infatti, in una Instagram story ha mostrato un particolare di un abito a sirena che ha una gonna in pizzo. Un altro indizio lo ha fornito con i tag, visto che ha citato, oltre alla stylist Claudia Scutti, il nome del brand che ha firmato i suoi vestiti, Dolce & Gabbana, che aveva già scelto per il suo ultimo programma, Boomerissima.

Sui social ha anticipato anche un collier di Fabio Collection, da qui l’ipotesi che possa essere questo il brand dei gioielli che indosserà nella finale del Festival. Non si tratta della prima apparizione per la conduttrice, che fece il suo debutto 25 anni fa al fianco di Ines Sastre e Fabio Fazio. In quell’occasione gli abiti erano firmati da Alberta Ferretti, scelti proprio dalla stessa storica stylist. Quel Sanremo, in cui indossò un abito color ciliegia con shorts ricamati tono su tono, fu, infatti, l’inizio della loro lunga collaborazione.

Tommaso e Mia, chi sono i figli Alessia Marcuzzi: dieci anni di differenza ma molto uniti/ "Diversi tra loro"

Abiti Sanremo 2025: Carlo Conti con Stefano Ricci

Carlo Conti, invece, si è affidato a Stefano Ricci, stilista fiorentino che ha firmato una linea esclusiva per ogni serata, quindi anche per la finale di stasera. Tra gli abiti Sanremo 2025 ci sono la giacca da cocktail in jersey di velluto blu, gilet e pantalone neri, ma anche giacca da sera blu con gilet e pantalone smoking nero. Ci sono stati anche due tributi alla sartorialità di Sanremo con smoking blu botte e giacca doppiopetto in velluto nero.

Gioca in “casa” il conduttore e direttore artistico, visto che ha optato per uno stilista fiorentino come lui. Per quanto riguarda i gioielli, abbiamo notato i gemelli in oro bianco, perla grigia e diamanti, ma anche quelli in oro bianco, diamanti e onice, per completare un look da cui traspare sempre eleganza. Dunque, ci si aspetta solo delle conferme in tal senso nella quinta serata.