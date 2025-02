La moda irrompe al Festival di Sanremo 2025 e non poteva essere altrimenti data l’ampia presenza di cantanti in gara, di ospiti e ovviamente dei conduttori. Per la 4a serata della kermesse arrivano sul palco dell’Ariston Geppi Cucciari e Mahmood che avranno l’onere e l’onore di affiancare Carlo Conti nell’appuntamento dedicato alle cover. Come sempre le emozioni raggiungeranno il picco e, come cornice, stilisti e look dei protagonisti conquisteranno la curiosità di appassionati e addetti ai lavori.

Per i conduttori della 4a serata nel merito degli abiti Sanremo 2025 è doveroso partire dal padrone di casa, Carlo Conti. Per ora le sue scelte non hanno stupito ma tale aspetto non è necessariamente un valore negativo, anzi. Eleganza e sobrietà con la dominanza cromatica del nero; una scelta apprezzata da molti e che in un certo senso riflette la sua attitudine nel merito della conduzione. Pochi contrasti, zero eccessi: un look firmato Stefano Ricci e che anche per la 4a serata di Sanremo 2025 seguirà il filo rosso della sobrietà.

Mahmood garanzia di ‘audacia’, curiosità per Geppi Cucciari: conduttori e abiti Sanremo 2025 per la 4a serata, 14 febbraio 2025

Passiamo ora ai conduttori della 4a serata e le possibili scelte per gli abiti Sanremo 2025. Grande attesa per Geppi Cucciari che con la sua straordinaria simpatia e irriverenza ci costringerà probabilmente ai crampi dovuti alle troppe risate. Ma cosa aspettarsi dal suo outfit in vista del grande evento? Come riporta Today, la scelta pare sia ricaduta su Antonio Marras; una soluzione che unisce bellezza estetica ma anche l’aspetto emotivo dato che lo stilista, come lei, è originario della Sardegna. Tra l’altro, lo stilista, come raccontato proprio da Geppi Cucciari, da oltre 10 anni è la prima scelta quando si tratta di abiti per occasioni importanti come appunto Sanremo 2025.

Arriviamo così a Mahmood, tra i conduttori della 4a serata della kermesse al fianco di Carlo Conti e Geppi Cucciari. Il cantante, nelle sue partecipazioni in gara, ha sempre fatto breccia nel gusto degli appassionati e dei critici di moda; motivo valido per attendere qualcosa di spettacolare anche per questa esperienza inedita sul palco dell’Ariston. Per gli abiti Sanremo 2025 non si hanno notizie dettagliate; zero spoiler da parte del cantante ma sicuramente il suo outfit non tradirà le attese in termini di audacia.