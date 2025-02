La passerella dell’Ariston è un tripudio di musica dopo le prime due serate ma, restando in tema moda, anche le sfilate degli artisti in gara attirano la curiosità di appassionati e addetti ai lavori. Gli abiti Sanremo 2025 non stanno tradendo le attese, anzi; le scelte dei protagonisti continuano ad alimentare dibattiti, discussioni e celebrazioni al miele. In vista della 3a serata, fari puntati sui conduttori scelti per affiancare Carlo Conti: Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. Quali sono saranno le scelte in termini di stilisti e look?

Come anticipato, lo stile non passa inosservato durante la kermesse più attesa dell’anno e non solo per i cantanti in gara: per la terza serata gli abiti Sanremo 2025 chiamano all’attenzione pubblico ed esperti per osservare e giudicare stilisti e look dei conduttori scelti per l’occasione. Il padrone di casa, Carlo Conti, ha già conquistato con le sue scelte all’insegna dell’eleganza con la frma dello stilista Stefano Ricci. Pochi dettagli ‘eccentrici’, domiina il black e una sobria delicatezza in termini di accessori.

Carlo Conti, Elettra Lamborghini, Katia Follesa e Miriam Leone: gli abiti Sanremo 2025 conduttori terza serata, 13 febbraio 2025

Ma oltre la ‘garanzia’ Carlo Conti, cosa sappiamo su stilisti e look dei conduttori in vista della terza serata? Gli abiti Sanremo 2025, in tal senso, conquisteranno ancora l’attenzione degli appasisonati. Intervenuta a poche ore dall’evento ai microfoni de La Volta Buona, Elettra Lamborghini ha confermato il ‘trasformismo’ dei suoi outfit: “Cambierò 3 o 4 abiti”, ha detto la cantante. Secondo Today, potrebbe aver optato per Zuhair Murad, stilista libanese.

Katia Follesa, nel merito degli abiti Sanremo 2025 dei conduttori della 3a serata, pare abbia invece optato per il made in italy, Luisa Beccaria. Anche lei ha scherzato in collegamento con il salotto di Caterina Balivo parlando di molteplici cambi di look ma non è detto che davvero saranno 5. Chiude il cerchio Miriam Leone, tra le attrici più in voga degli ultimi anni e pronta a stupire con il suo stile e la sua bellezza anche sul palco dell’Ariston. Pochi spoiler e una certezza; molto probabile che la scelta tra stilisti e look sia ricaduta su un brand internazionale ma sui dettagli non è dato sapere prima dell’appuntamento di questa sera con la terza serata di Sanremo 2025.