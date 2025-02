Abiti Sanremo 2025, quali saranno i look delle nuove proposte in sfida oggi 12 febbraio?

La kermesse canora più attesa dell’anno ha finalmente aperto i battenti portando sul palco le voci più apprezzate della musica italiana ma stimolando anche la curiosità di chi non vedeva l’ora di scoprire lo stile e il gusto per l’estetica dei protagonisti. Scelte di outfit, particolarità cromatiche e accessori innovativi; gli abiti Sanremo 2025 non hanno tradito le attese e c’è grande attenzione anche in riferimento a quelli che saranno i look e stilisti dei cantanti di Sanremo Giovani. Anche nel circuito parallelo alla categoria big non mancheranno le sorprese in linea con quanto già visto con la categoria principale; quest’anno talento e interpretazione vocale viaggiano all’unisono con la ricercatezza dello stile.

Ma quali sono gli abiti Sanremo 2025 dei cantanti di Sanremo Giovani? Non per tutti i talenti in gara sono note le scelte per il look e gli stilisti ma le curiosità note mettono ampiamente in evidenza l’intento estetico dei protagonisti. Spicca Maria Tomba, prima volta sul palco dell’Ariston per lei ma anche per il brand scelto; come riporta Designer Space, la scelta è ricaduta su Santè Couture. Il risultato sarà certamente la raffinatezza; uno stile che unisce leggerezza e al contempo eleganza.

Alex Wyse pronto a sorprendere, ‘incognita’ Vale Lp e Lil Jolie: tutto sugli abiti Sanremo 2025 per i cantanti Sanremo Giovani

Proseguendo con la rassegna degli abiti Sanremo 2025 nel merito dei look e stilisti scelti dai cantanti di Sanremo Giovani, Settembre sarà accompagnato dalla stylist Federica Reali mentre non è invece noto il marchio scelto per quello che sarà l’outfit della serata. E’ molto probabile che la resa estetica sarà in linea con quanto già visto nelle precedenti uscite; un mix tra eleganza, reminiscenze ‘street’ e magari qualche novità vista l’importanza del grande evento. Nessuno spoiler disponibile per Vale Lp e Lil Jolie per le quali non sono note curiosità in riferimento al brand scelto e il supporto di uno o più stylist.

Pronto a stupirci ancora con l’originalità dell’outfit Alex Wyse; per gli abiti Sanremo 2025 – nella categoria Sanremo Giovani – lui è forse il cantante che vale come garanzia di particolarità e talvolta stravaganza. Uno stile unico nel suo genere e che dona un valore aggiunto anche alle performance dal punto di vista estetico. Nelle precedenti uscite il colore nero è stato dominante ma non è detto che anche per il prossimo atto sarà questa la scelta cromatica. Diversi brand hanno seguito il suo progetto di stile: Ballantyne, Maioran, Avaro Figlio e anche Federica Tosi.