Abiti Sanremo 2025, quali saranno i look dei conduttori della prima serata del festival

Siamo alle porte del Festival di Sanremo 2025 e innumerevoli sono le curiosità che in queste ore ‘divorano’ gli appassionati. Come sempre, lo stile è quasi corollario e prolungamento della performance canora e non mancano i riferimenti e gli indizi a proposito dei look e stilisti anche per ospiti e conduttori. Scopriamo dunque le anticipazioni sugli abiti Sanremo 2025 dal punto di vista di chi salirà sul palco dell’Ariston senza però partecipare alla gara.

Raccontando delle scelte degli abiti Sanremo 2025 non poteva mancare un riferimento al padrone di casa, al conduttore; Carlo Conti sposa la causa fiorentina e si affida a Stefano Ricci per ogni serata proponendo chiaramente un modello di eleganza e outfit differente per le 5 serate che lo vedranno raccontare la bellezza della kermesse. Al suo fianco in occasione della prima serata ci sarà anche Antonella Clerici che in termini di look e stile ha già avuto modo di attirare l’attenzione quando si tratta del Festival. Per gli abiti Sanremo 2025 – come riporta Designer Space – la conduttrice avrebbe dichiarato: “Ho scelto di puntare sulla luce piuttosto che sulle forme”, un chiaro indizio ma non si sbilancia sullo stilista e il brand di riferimento.

Abiti Sanremo 2025: Gerry Scotti ‘gioca in casa’, Alessandro Cattelan opta per il made in italy

Fari puntati anche su Gerry Scotti nel merito delle scelte per gli abiti Sanremo 2025: il co-conduttore della prima serata non ha reso note le informazioni riguardanti lo stile e l’outfit a siamo ampiamente abituati alla sua eleganza e leggerezza quando si tratta di occasioni speciali. Come racconta Designer Space, il conduttore ha una propria linea di abbigliamento e chissà che non decida di optare proprio per la ‘Bottega Zio Gerry’ per salire per la prima volta sul palco dell’Ariston al fianco di Carlo Conti.

Menzione aggiuntiva per Alessandro Cattelan che sarà sul palco dell’Ariston al fianco di Carlo Conti nell’ultima serata del Festival ma già da questa sera lo vedremo come conduttore del DopoFestival. Per gli abiti Sanremo 2025 la scelta pare sia ricaduta sulla stylist Rebecca Baglini e sarà dunque a sobrietà unità all’eleganza a primeggiare. Per il brand di riferimento è molto probabile che andrà a prediligere il made in italy. Resta, al momento, un mistero il look che porterà per il suo ritorno sul palco dell’Ariston Jovanotti, che è il super ospite della prima serata. Opterà per lo smoking, già sfoggiato in passato a Sanremo, o stupirà con un abito più vistoso e particolare?