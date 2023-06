Abito da sposa Alena Seredova/ Stilista, modello e colore: “Voglio sorprendere il mio compagno”

Abito da sposa Alena Seredova: chi è lo stilista?

Il giorno del matrimonio di Alena Seredova è arrivato e la curiosità dei fan è tanta. Se della location e della cerimonia sono stati svelati diversi dettagli, intorno all’abito da sposa tutto tace. Per la Seredova, quello con Alessandro Nasi, è il secondo matrimonio dopo quello finito con Gigi Buffon. La coppia convolerà a nozze con rito civile e ci si chiede se la sposa sceglierà un abito classico o punterà su qualcosa di meno impegnativo. Nessun indizio, per il momento sul vestito nuziale. Non si conosce, infatti, neanche lo stilista.

La Seredova, tuttavia, potrebbe scegliere la moda italiana puntando sull’eleganza di Valentino o di Giorgio Armani o potrebbe optare per qualche stilista straniero come Dior. Top secret, naturalmente, anche il modello e il colore. Quest’ultimo dovrebbe essere bianco mentre per il modello si punta su un abito a sirena.

Abito da sposa Alena Seredova: pronta a stupire tutti

Se tutti puntano sul bianco e su un modello bianco, la realtà potrebbe in realtà essere diversa. Alena Seredova, infatti, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa prima del matrimonio, parlando del vestito che avrebbe potuto indossare per il suo secondo matrimonio, aveva ammesso di voler stupire tutti.

“Voglio sorprendere il mio compagno e far piangere le amiche. Noi signore di una certa età ci commuoviamo facilmente, siamo molto sensibili”, le parole della Seredova che, oggi, nella splendida cornice di Noto, potrebbe presentarsi con un vestito decisamente diverso da quello che si aspettano gli invitati. Con un fisico top come il suo, del resto, la Seredova potrebbe indossare qualsiasi cosa.

