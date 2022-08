Abito da sposa Federica Pellegrini/ Matrimonio ‘in bianco’ firmato Giorgio Armani per la Divina?

Federica Pellegrini abito da sposa: niente vestito firmato Giorgio Armani?

Sarà una grande festa quella del matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Oggi 27 agosto 2022 la Divina convola a nozze con l’uomo della sua vita, colui che lo scorso novembre, in una bellissima suite, le ha chiesto di diventare sua moglie. Inutile dire che tra gli aspetti che più incuriosiscono i fan della campionessa azzurra c’è l’abito da sposa. Un dettaglio sul quale finora la Pellegrini ha preferito mantenere totale riserbo, senza svelare neppure un piccolo dettaglio.

Qualche indiscrezione è tuttavia trapelata nonostante il suo voluto mistero e svela che per le sue nozze la Divina avrebbe scelto, secondo Repubblica, un abito bianco che non è però firmato da Giorgio Armani, nonostante sia lui lo stilista che l’ha spesso accompagnata dal punto di vista dell’abbigliamento in eventi importanti.

Federica Pellegrini sposa in bianco? I dettagli delle nozze

Una certezza sul matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta arriva però sulle fedi che a quanto pare sono firmate Damiani. La coppia condividerà la gioia delle nozze con 160 invitati, amici, parenti e VIP. Matteo e Federica convoleranno a nozze in chiesa, precisamente in quella di di San Zaccaria, non lontano dalla basilica di San Marco, anche se il piano iniziale della coppia era un altro.

“Io sono credente, Matteo anche, forse un po’ meno. Avevamo pensato di sposarci in spiaggia all’inizio: le famiglie storcevano il naso, ma insomma è il nostro matrimonio. Però era complicato come logistica, ‘e se poi piove?’. Così abbiamo scelto Venezia e non poteva che essere in chiesa”, ha infatti rivelato la Divina in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera qualche giorno fa.

