Abito da sposa, tendenze bridal 2022/ Tornano spalline e maniche a palloncino

Trovare l’abito da sposa perfetto è un po’ come trovare l’uomo giusto. Dopo tanta ricerca e alcuni modelli sbagliati, eccolo lì ,in tutto il suo splendore: il cuore si scioglie alla sola vista e l’emozione non riesce a far trattenere le lacrime. Spesso l’abito da sposa perfetto è proprio quello che non avremmo mai pensato di scegliere, ma che, una volta indossato, ci ha fatto letteralmente cambiare idea, conquistandoci. Dopo un anno di stop a causa della pandemia, i matrimoni hanno ripreso finalmente a essere celebrati a pieno ritmo. Ad adattarsi a questa nuova dimensione sono state anche le tendenze provenienti dal mondo bridal.

Gli abiti da sposa per la collezione 2022 sono stati infatti pensati incarnando uno spirito di positività e speranza dovuto alla tanto attesa ripartenza. L’occhio verso il futuro lo si nota nell’audacia dei modelli, ma tra le tendenze troviamo anche un evidente rimando ai dettagli cult del passato. Anche l’abito più tradizionale è stato rivisitato con un tocco di modernità e originalità, che lo rende perfetto sia per la cerimonia in chiesa che per il rito civile. Vediamo più nel dettaglio quali sono le tendenze bridal 2022.

Abito da sposa: dal ritorno agli anni ’80 ai dettagli sorprendenti

Direttamente dagli anni ’80 tra le tendenze sposa 2022 troviamo il ritorno delle spalline e delle maniche a palloncino. A differenza però dei modelli in voga negli anni ’80, basti pensare all’abito da sposa di Lady Diana che era voluminoso dalle spalle fino alla gonna, la nuova tendenza tende a bilanciare l’eccesso del volume delle spalline con la semplicità del capo. Linee rette e design minimal conquistano i cuori delle amanti dello stile vintage. Tra gli abiti da sposa, infatti, spicca un prorompente richiamo ai ruggenti anni ’20. I modelli in questione hanno la vita allungata, l’orlo che lascia scoperte le caviglie e sono arricchiti da dettagli preziosi, tra cui ricami di cristalli, perle e, per le più audaci, anche le frange, che arricchiscono l’abito rendendolo unico. A proposito di dettagli, tra i trend bridal 2022 troviamo anche i fiocchi, da sempre emblema dello stile romantico, sia come decorazione che per elemento di unione nelle scollature o dietro la schiena. Immancabile è invece lo strascico. Lo troviamo sia negli abiti a sirena, che allungano la loro silhouette grazie allo strascico, che negli abiti voluminosi. Un dettaglio interessante è lo strascico come allungamento delle spalle o delle maniche dell’abito.

