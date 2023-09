Abolizione Irap 2023/ Manovra graduale, ma è un caos: cosa succede? (19 settembre 2023)

L’abolizione dell’Irap nel 2023 è una delle misure più attese da tutte le imprese italiane. L’acronimo sta per “Imposta Regionale sulle Attività Produttive“, e dev’essere versate da tutte quelle ditte che producono – appunto – un reddito proveniente dall’attività propria (autonoma).

La riforma fiscale 2024 prevede delle misure molto importanti, tra cui la cancellazione – si spera definitiva – dell’imposta Irap. Se la misura dovesse essere approvata, il Governo sa già che i tempi per riuscirci sarebbero molto lunghi, soprattutto se paragonati a quelli necessari per abbassare le aliquote Irpef.

Abolizione Irap 2023: una misura graduale

L’abolizione Irap del 2023, potrà essere applicata dal Governo, ma in modo graduale. La scelta va ponderata per poter tutelare il gettito fiscale destinato al Sistema Sanitario Nazionale. Altrimenti, a fronte di questa mancanza, il SSN si ritroverebbe in difficoltà economiche non indifferente.

Dunque, il Governo Meloni potrebbe optare per l’abolizione dell’Imposta regionale sulle attività produttive, in modo graduale, cercando di volta e in volta, di ridimensionare la misura. Un esempio, potrebbe esser quello di applicare una sovraimposta Ires, cercando di essere sempre contenuti.

I nodi diventano sempre più complessi a fronte proprio del gettito fiscale nei confronti del Sistema Sanitario Nazionale. Togliendo parte delle entrate all’Erario, si potrebbe aggravare la posizione dei pensionati e dei lavoratori dipendenti.

Per poter procedere all’abolizione dell’Irap nel 2023, occorrerebbe effettuare una manovra urgente, ma con tutte le conseguenze del caso, e ad oggi possiamo dire di ritenerla una mossa “sbagliata”, viste le priorità a cui soccombere.

Abolizione Irap 2023: illusione o realtà?

L’abolizione Irap almeno nel 2023, sembra davvero improbabile se non impossibile. La conclusione più plausibile, è che si possa concludere l’anno con una riforma fiscale – almeno per le imprese – deludente, visto che l’imposta continuerà ad esser versata.

In futuro, crediamo almeno dal 2025 a salire, è probabile che si possa iniziare a ridurre il pressing fiscale dell’Irap, cercando gradualmente di abolirla.











