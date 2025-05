Abor & Tynna con ”Baller” sono il duo di cantanti rappresentante della Germania in gara all’Eurovision 2025. Durante la seconda semifinale Abor & Tynna si sono esibiti per la prima volta, ma non in gara visto che la Germania è uno dei paesi Big Five, ossia i 5 paesi ammessi di diritto alla finale che decreterà la canzone vincitrice della 69esima edizione dell’annuale concorso canoro. Ma chi sono Abor e Tynna, il duo musicale chiamato a rappresentare la Germania? Attila “Abor” Bornemisza e Tünde “Tynna” Bornemisza sono fratelli e sono nati entrambi a Vienna dal violoncellista di origine ungherese Csaba Bornemisza. Un’infanzia segnata dalla musica, visto che sin da ragazzino Tünde ha iniziato a suonare il flauto traverso, mentre Attila ha studiato violoncello.

Nel 2016 il duo inizia a registrare le prime canzoni, ma il debutto arriva solo nel 2020 quando lanciano il singolo “Anti Ally”. Nel 2024 sono chiamati ad aprire i concerti Nina Chuba a Brema, mentre nel 2025 partecipano allo Chefsache ESC 2025, il concorso che seleziona il brano da presentare in gara all’Eurovision Song Contest.

Abor & Tynna chi sono i rappresentanti della Germania all’Eurovision 2025

Abor & Tynna dopo aver vinto il concorso Chefsache ESC 2025 accedono di diritto all’Eurovision 2025 con il brano “Baller” che ha diviso il parere sui social. “La voce c’è. Dà grinta, dà brio, dice “non siamo venuti per essere carini”. La migliore canzone di quest’anno!” – scrive un utente, mentre un altro precisa “non hanno mandato una canzone, hanno mandato un’atmosfera. Non so bene di che tipo, ma mi risuona sicuramente nella testa. Forza #Germania!”.

E ancora: “Fin dalla prima battuta di “Baller”, sono rimasto incantato. Abor e Tynna porteranno qualcosa di speciale all’Eurovision 2025.” Che dire: la prima esibizione di “Baller” di Abor & Tynna sembra davvero aver lasciato il segno; chissà che il duo non possa sorprendere tutti durante la finale e portare così a casa la vittoria dell’Eurovision!