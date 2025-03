UN POPOLO PER LA VITA (E NON SOLO DA OGGI): COSA STA SUCCEDENDO IN ARGENTINA SUL FRONTE ABORTO

Lo abbiamo raccontato diverse volte sul “Sussidiario.net” in questi anni: la legge sull’aborto approvata in Argentina tra il 2020 e il 2021 è parsa molto più una “mossa” politica per tenere in piedi il Governo peronista di Fernandez che non una spinta del popolo per ottenere il diritto pieno all’interruzione di gravidanza. E la storia prima o poi il “conto” lo presenta sempre, come dimostra quanto sta avvenendo dalla nascita del Governo Milei fino ad oggi: nonostante infatti il Presidente liberista non abbia ancora presentato la promessa iniziativa per abrogare la legge abortista, il suo partito “La Libertad Avanza” ha lanciato nelle scorse settimane una proposta di legge per contrastare la legalizzazione dell’aborto avvenuta appena 4 anni fa.

Turchia, 2 milioni in piazza a Istanbul contro Erdogan/ Lettera Imamoglu dal carcere: “vinciamo le Elezioni”

E così il popolo che scese in piazza a migliaia negli anni della pandemia contro il “diritto all’aborto” si ritrova oggi in un’altra maxi manifestazione per la vita avvenuta questo weekend nelle strade di Buenos Aires: un’Argentina spaccata in due dopo essere stato il primo Paese latinoamericano a legalizzare in maniera così estesa – 14 settimane – la possibilità di interrompere volontariamente la gravidanza.

Sanzioni Russia, Kretschmer “Non è la strada giusta”/ Spaccatura in Germania, Sassonia per l'allentamento

Se media internazionali e anche occidentali hanno spinto e molto sulla narrazione (esistente, per carità) di un forte attivismo in Argentina tra gli anni Ottanta e inizio Duemila per ottenere una legge pro-aborto, non si può nascondere il fatto che vi almeno un’altrettanta parte di cittadini che invece è tutt’altro che convinto della bontà della legge approvata ad inizio 2021 dal Governo peronista-kirchnerista di Fernandez.

IN ATTESA DELL’AFFONDO DI MILEI, IL PARTITO PRESENTA IL PROGETTO DI LEGGE CONTRO L’ABORTO: IN COSA CONSISTE

Tra l’altro, nella legge oggi contestata dalle migliaia in piazza a Buenos Aires, vi sono presenti elementi di forte criticità che già a suo tempo vennero problematizzate dalle opposizioni anti-peroniste e dalla stessa Chiesa Cattolica in Argentina: è possibile infatti l’aborto anche dopo la 14esima settimana di gestazione per motivi “speciali” come il pericolo di vita della madre, alcune malattie gravi o se la gravidanza è frutto confermato di una violenza sessuale.

Prosperi (CL): “riarmo UE è contro la pace”/ Risposta al Corriere: “neutrali? Guerra non è unico scenario”

Di contro, alcuni elementi positivi vennero ottenuti dalla mediazione in Parlamento, come l’obiezione di coscienza permessa agli operatori sanitari e in generale la depenalizzazione per l’aborto che ha visto poi seguire a ruota anche Messico, Cuba e Uruguay in America Latina. I vescovi argentini nel dicembre 2021 scrissero una nota in cui esprimevano profonda contrarietà con la legge approvata al Senato, in particolare per la cultura dello scarto “autorizzata” dalla politica di Buenos Aires e perché le autorità politiche «si sono espressi in lontananza dai sentimenti del popolo che in vari modi si era espresso a favore della vita».

Anche per questi motivi in campagna elettorale Javier Milei, poi eletto nuovo Presidente argentino, aveva promesso di portare all’abrogazione della legge fin dal suo insediamento nel dicembre 2023: in attesa di una mossa che invece ha visto un forte ritardo in merito, il partito di Milei (“La libertà avanza”) ha presentato negli scorsi mesi un disegno di legge che propone pene da 3 a 10 anni per chiunque causi un aborto in Argentina.

Al momento il disegno di legge è in uno stallo dopo la spaccatura in Parlamento sul tema IVG, con Milei che monitora la situazione provando a capire quale sia la prossima mossa per contrastare quanto da lui stesso denunciato dopo l’elezione, «lo Stato in Argentina controlla le nascite con l’aborto, questa cosa deve finire».