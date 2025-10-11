Aborto di Roberta Rei: la conduttrice de Le Iene ha dovuto fare i conti con un dolore enorme dopo una gravidanza inaspettata

Roberta Rei ha raccontato solo pochi mesi fa di un grande dolore vissuto: quello dell’aborto. La giornalista de Le Iene, ormai da anni volto dello show di Italia 1, ha rivelato di essere rimasta incinta, anche in maniera inaspettata, e di aver poi perso il bambino che aspettava a quattro mesi. Roberta, dopo aver scoperto della gravidanza, ha cominciato a immaginarsi mamma, fino a quando i suoi piani e i suoi progetti sono stati interrotti in maniera brusca e dolorosa da un aborto, vissuto dopo il quarto mese.

Andrea Carnevale, chi è/ Il passato da calciatore e le accuse di doping e spaccio

La giornalista ha deciso di raccontare il dramma vissuto in un lungo messaggio affidato ai social, che ha reso pubblico in occasione dei suoi 40 anni, festeggiati solo pochi mesi fa. Roberta, nel post, ha rivelato di essersi scoperta “improvvisamente incinta, improvvisamente felice come mai nella vita. E chi se lo immaginava di sentirsi così, neanche ci pensavo io alla maternità”. Dunque, l’avere un figlio non è mai stato ne suoi programmi, fino alla scoperta di quella doppia lineetta rossa.

Virginia Mihajlovic, chi è: la carriera tra social, moda e tv/ I figli Violante e Leone Sinisa

Aborto di Roberta Rei: “Erano passati i tre mesi…”

“Il dolore più grande. Viscerale, anche quello, dei più forti mai provati”: con queste parole, Roberta ha descritto l’aborto che ha dovuto affrontare pochi mesi fa. Un aborto spontaneo quello che ha costretto Roberta Lei alla sofferenza più grande che abbia mai sentito nella sua vita, che di punto in bianco l’ha costretta a fare i conti con una vita che non era quella che avrebbe immaginato. Nel giorno in cui ha deciso di confessare quanto vissuto, attraverso i social, Roberta ha spiegato che avrebbe festeggiato proprio in quei giorni l’entrata nei sette mesi. Quel bambino, però, non esiste più.