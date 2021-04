“Aborto, spot a senso unico da Gramellini”/ Avvenire: “No contrari e banalizzazione”

Nell’ultima puntata di “Le parole della settimana” il conduttore Massimo Gramellini è tornato a trattare il tema dell’aborto, discutendo della pillola abortiva e della storia di Alice Merlo, giovane “testimone” per l’UAAR della campagna “Ho abortito e sono felice”. Come già avvenuto in passato per la trasmissione di Rai 3 sul tema di aborto e diritti, il quotidiano “Avvenire” prova a evidenziare una sostanziale mancanza di “contrapposto”, per di più in diretta sul servizio pubblico: «Sabato scorso può essere definito senza mezzi termini uno spot alla pillola abortiva introdotto dalla parola “serena”, la stessa usata da Alice Merlo per definire sui social il suo stato d’animo dopo l’interruzione della gravidanza “Ho abortito e sto benissimo, sono serena”».

Così Andrea Fagioli scrive sul quotidiano della CEI rispondendo a distanza al conduttore Gramellini e alla trasmissione incentrata sulla testimonianza della Merlo, senza che possa esservi contrapposta un’idea quantomeno critica di quanto andava affermando la giovane ragazza abortista.

LA “BANALITÀ” DELL’ABORTO

Proprio l’affermazione di Alice Merlo è stata criticata (purtroppo anche insultata, ma questo resta un altro elemento da condannare sempre) a livello pubblico e mediatico e magari in Rai avrebbe potuto essere rappresentato proprio quel pensiero apposto alla linea “pro-choice”: così “Avvenire” ribadisce «alla giovane è stato proposto di diventare testimonial della campagna per l’aborto farmacologico, per dire basta “all’aborto vissuto come un dramma e all’imposizione del senso di colpa e del dolore, come se i diritti si dovessero pagare con ticket di sofferenza per l’unico servizio sanitario dopo il quale si è sottoposti alla gogna”». In studio con Gramellini per confermare e lodare la campagna pubblica di Merlo anche la cantante Francesca Michielin: per il quotidiano cattolico questo non fa che confermare un fatto, «ancora una volta, nessuna parola contraria a quella che può essere considerata una dimostrazione concreta di cosa s’intende quando si parla di banalizzazione dell’aborto».

