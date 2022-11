Aboubakar Soumahoro, l’ex socio “spariti soldi Lega Braccianti”/ “Stivali sono miei…”

L’INCHIESTA DI “STRISCIA” SULLA LEGA BRACCIANTI E SU ABOUBAKAR SOUMAHORO

Il caso politico di Aboubakar Soumahoro, deputato di Verdi e Sinistra Italiana, dopo le indagini sulle coop di famiglia rischia ora di “allargarsi”: o meglio, riaffiora stasera nell’esclusivo servizio di “Striscia la notizia” la vicenda sui fondi della Lega Braccianti, emersa per la prima volta a settembre con l’inchiesta del quotidiano online “Fanpage”. “Striscia la notizia”, su Canale 5 dalle ore 20.35, manda l’inviato Pinuccio a raccogliere esclusive testimonianze su Aboubakar Soumahoro e il legame con la Lega Braccianti da lui fondata per aiutare migranti in difficoltà e per sfuggire dall’ignominia del caporalato nel Sud Italia. Il neodeputato di Alleanza Verdi e Sinistra, è però già alle prese con le indagini avviate sulle cooperative sociali gestite dalla moglie e dalla suocera, loro sì già indagate per stipendi non pagati, maltrattamenti, lavoro nero e fatture false.

In questi giorni l’ex leader dei braccianti si è difeso gridando alla “congiura” mediatica contro di lui: mentre però le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità della famiglia Soumahoro – lo ribadiamo, Aboubakar non risulta affatto indagato ed è completamente estraneo ai fatti al momento – si aggiunge ora questo particolare “capitolo” che lo vede accusato questa volta direttamente da Soumalia Sambare, ex socio di Soumahoro. Insieme fondarono l’ente a tutela dello sfruttamento delle maestranze che lavoravano nei campi, per l’appunto la “Lega Braccianti”. Il problema è che diverse risorse e fondi raccolti da destinare ai rifugiati braccianti, pare risultino da mesi spariti.

L’EX SOCIO DI SOUMAHORO: “DOVE SONO FINITI I SOLDI DELLA LEGA BRACCIANTI?”

«Durante la pandemia con la Lega Braccianti abbiamo raccolto circa 250mila euro di fondi per procurare cibo a chi ne aveva bisogno nei ghetti», ha raccontato Soumalia Sambare, ex socio di Soumahoro, a “Striscia la notizia”. «Circa 60-70mila sono stati effettivamente spesi, ma quando abbiamo chiesto ad Aboubakar i resoconti delle rimanenze siamo stati fatti fuori»: per questo motivo, l’ex socio del deputato ambientalista si chiede direttamente, «Che fine hanno fatto gli altri soldi?».

Inoltre, Sambare sempre all’inviato Pinuccio rivolge un appello dai microfoni di Striscia: «I famosi stivali che Aboubakar ha indossato in Parlamento glieli ho comprati io. Lui adesso è un signore: me li può restituire? A me sì che servono per andare a lavorare». In attesa di sapere quali saranno le risposte di Soumahoro, si registrano non poche tensioni interne all’Alleanza Verdi-Sinistra Italiana: secondo quanto riportato da un lungo retroscena del “Corriere della Sera”, il verde Angelo Bonelli si sarebbe pentito di aver appoggiato la candidatura dell’ex sindacalista, «che leggerezza ho commesso» (avrebbe detto ai suoi collaboratori, fonte “CorSera”). Ora però, davanti anche alle ultime rivelazioni sui media riguardo il comportamento di moglie e suocera e con il caso dei fondi della Lega Braccianti che riaffiora, ci sarebbero stati altri tentativi di interlocuzioni tra Fratoianni (Sinistra Italiana), Bonelli (Verdi) e per l’appunto Soumahoro. Ma con esito del tutto negativo: i vertici AVS fanno sapere «Non riusciamo a capire, non vuole parlare».

