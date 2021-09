About you, cos’è/ L’e-commerce di moda ha debuttato in Italia: 1000 brand

About You ha debuttato in Italia quest’oggi, mercoledì 14 settembre. Tutti ne parlano sui social network, ma in pochi sanno di cosa si tratta. È un e-commerce di moda già molto noto in diversi mercati europei, che adesso sarà a disposizione anche dei clienti italiani. L’annuncio è stato dato in occasione di un evento realizzato ad hoc a Milano, in presenza dei più noti influencer.

Nei giorni scorsi proprio gli influencer più noti di Italia hanno sponsorizzato – tramite messaggi e post misteriosa – il lancio del nuovo progetto. Da Giulia Salemi a Taylor Mega, da Andrea Damante ad Aka7even, da Swami Caputo ad Awed, fino a Valerio Mazzei e tanti altri. Tutti accomunati dall’avere scritto sulle stories di Instagram la frase che rimandava all’e-commerce. “Who the f*** is About You?”. Così la gente comune ha iniziato a insospettirsi e a chiedersi di cosa si trattasse. Qualcuno, con una rapida navigazione sul web, ha trovato le piattaforme inglese e tedesche del brand e dunque scoperto la verità. Soltanto nelle scorse ore, tuttavia, si è avuta l’ufficialità.

About You: cos’è e come funziona

Il mistero sull’identità di About You è stato dunque risolto. Il lancio ufficiale del progetto è avvenuto mercoledì 14 settembre. Adesso non resta che visitare il sito dell’e-commerce e scoprire cosa esso può offrire al mercato italiano. Il catalogo dell’azienda, specializzata nella vendita di capi d’abbigliamento e accessori per donna, uomo e bambino, mette a disposizione prodotti di oltre 1000 brand diversi: da Levi’s a Tommy Hilfigher, fino a Nike e Adidas.

Nel catalogo del nuovo e-commerce sbarcato in Italia non trovano spazio, tuttavia, soltanto i prodotti dei grandi brand internazionali. In vendita, infatti, ci sono anche i capi di abbigliamento e gli accessori targati proprio About You. Un marchio che, nei prossimi mesi, sembrerebbe destinato a fare parlare di sé. Gli italiani non vedono l’ora di riempire i carrelli.

