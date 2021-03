Abraham Garcia, ex di Giulia Salemi/ Scontro con Pierpaolo Pretelli a Live?

Ci sarà occasione per Abraham Garcia di tornare a Live Non è la d’Urso dopo il no di Giulia Salemi della scorsa settimana. I bene informati parlano dell’arrivo in prime time di Pierpaolo Pretelli contro le cinque sfere e non solo visto che al suo cospetto potrebbe arrivare l’ex spagnolo di Giulia Salemi, Abraham Garcia. Proprio domenica scorsa il personaggio televisivo spagnolo ha ammesso di esserci rimasto male per il no che la bella influencer ha detto al loro incontro perché lui è venuto da lontano e solo per aiutarla ed è convinto che lei i problemi se li crei in testa e solo per paura che lui possa dire qualcosa di troppo, ma cosa? All’epoca, però, Pierpaolo Pretelli era ancora nella casa e per Giulia Salemi sarebbe stata una forma di tutela e di rispetto, a parte la poca voglia di incontrarlo.

Abraham Garcia, ex di Giulia Salemi, a Live per lo scontro con Pierpaolo Pretelli?

Adesso le cose sono cambiate. Il suo fidanzato è al corrente del passato con Abraham Garcia e potrebbe quindi essere addirittura lui a incontrarlo o assistere al loro incontro. Lo spagnolo si è messo in vista nelle settimane precedenti parlando di un rapporto speciale con Giulia Salemi ma anche rivelando che lei continua a ronzargli in testa perché tra loro non è mai davvero finita. Lui la ritiene molto speciale mentre lei lo ha già smentito dalla casa del Grande Fratello. Ma chi è Abraham Garcia? Modello e attore, il bel Garcia vive a Madrid e non è nuovo agli studi televisivi di Barbara d’Urso e nemmeno quelli spagnoli visto che lavora a Telecinco con Volverte a Ver. Nei mesi scorsi, approfittando della Salemi al Grande Fratello Vip 2020, è lui che a Novella 2000 ha svelato i dettagli della sua storia con Giulia affermando di averla vista a Milano prima del reality. Avranno modo di confrontarsi?



