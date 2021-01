Abraham Garcia ex fidanzato Giulia Salemi/ “Pronto a strapparla a Pierpaolo Pretelli”

Abraham Garcia, ex Giulia Salemi a Live non è la d’Urso

‘Dalla Spagna arriva la star Abraham Garcia’, con queste parole il promo di Live non è la d’Urso lancia uno degli ospiti di quest’ultima puntata di gennaio del programma serale di Canale5. Ancora una volta Barbara d’Urso proverà a tenere banco contro Mina Settembre portando in prima serata quello che si è autodefinito come il grande amore di Giulia Salemi dicendosi pronto a piombare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per portarla via e coronare il suo sogno d’amore. In tanti sono convinti che il giovane menta e che stia usando la situazione solo per un po’ di popolarità anche nel nostro Paese, ma tanti altri hanno colto l’occasione per puntare il dito ancora contro la giovane influencer rea di essersi messa sul cammino di Pierpaolo Pretelli.

Chi è e cosa fa Abraham Garcia, ex Giulia Salemi?

Le immagini e le rivelazioni del giovane spagnolo questa sera a Live non è la d’Urso domani sera potrebbero finire nella casa del Grande Fratello Vip 2020 mettendo ancora più in crisi l’ex velino e il loro rapporto, ma quali saranno le dichiarazioni di Ambraham Garcia questa sera? Il modello e attore che vive a Madrid, attualmente a lavoro per Telecinco con Volverte a Ver, ha rivelato a Novella 2000 i dettagli della sua storia con Giulia, la bella vippona che ha conquistato in Spagna e che ha rivisto a Milano: “Più che relazione, la definirei una bella avventura. Non è stato facile conquistarla, ma vi assicuro che l’attrazione era fortissima”. Proprio adesso, dall’alto di quella loro relazione, Garcia si è detto pronto a portarla via a Pierpaolo Pretelli e questa sera ci rivelerà nuovi dettagli della loro relazione.



