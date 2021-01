Abraham Garcia, ex Giulia Salemi: “La amo ancora”/ “Voglio andare al GF Vip e…”

Abraham Garcia, ex protagonista di Super Shore che ha avuto un flirt con Giulia Salemi, lancia una vera e propria bomba in un’intervista rilasciata a Novella2000. Garcia ha voluto in primis chiarire un aspetto per lui molto importante: con Giulia Salemi è nato del tenero molto prima dell’incontro nel reality. “Avevo conosciuto Giulia anni prima, quando era stata a Madrid per la trasmissione Ridiculousness. – ha raccontato Garcia, come riporta IsaeChia – Un mio amico me la presentò nel mio ristorante. Nacque subito una forte empatia, ma nient’altro. Una settimana dopo andai a Milano per un lavoro con il canale MTV e lì ho incontrato di nuovo Giulia. Da quel momento, giorno dopo giorno, abbiamo cominciato a frequentarci.” Abraham parla di “una bella avventura insieme”, che ha lasciato in lui un sentimento oltre che un bel ricordo.

Abraham Garcia ancora innamorato di Giulia Salemi: l’appello a Signorini

“Giulia mi manca tantissimo e mi piacerebbe incontrarla di nuovo.” ha ammesso Abraham Garcia nel corso dell’intervista. Così ha ammesso di provare per lei ancora qualcosa di forte: “Penso sempre a lei. Purtroppo la distanza, io a Madrid e lei a Milano, non ci ha consentito di continuare la relazione, ma non ho dimenticato nulla di quello che è successo tra noi.” ha spiegato. D’altronde oggi nella vita di Giulia C’è Pierpaolo Pretelli, aspetto che Abraham ammette di soffrire: “Non nascondo di essere ancora geloso, vorrei essere io l’uomo per lei. – ha confessato, per poi lanciare la bomba – Sarei capace di tornare in Italia, piombare nella casa del Grande Fratello Vip e portarmela via. Non sto scherzando. Lo ammetto, sono ancora innamorato di Giulia.” Signorini accoglierà questo appello, smuovendo le acque nella Casa del Grande Fratello Vip?

