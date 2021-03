Abraham Garcia “Giulia Salemi? Un amore finto in ogni reality”/ “Attento Pierpaolo!”

Un amore finto in ogni reality, voglia di visibilità, una linea di costumi copiata, questo è quello che si dice di Giulia Salemi in queste ore e parte di queste cose suonano come un’accusa e arrivano ancora dalla voce del suo ex Abraham Garcia. L’artista spagnolo che abbiamo conosciuto durante la permanenza della Salemi nella casa del Grande Fratello Vip 2020, è tornato all’attacco in queste ore dalle pagine del settimanale NuovoTv confermando ancora il suo interesse alla situazione dell’influencer, attualmente felicemente fidanzata con Pierpaolo Pretelli, rilanciando ancora la questione delle bugie e della sua voglia di apparire ad ogni costo “sfruttando” le persone che la circondano, lo ha fatto con lui e presto lo farà anche con l’ex velino, lo spagnolo ne è certo.

Abraham Garcia “Giulia Salemi? Un amore finto in ogni reality”

In particolare, Abraham Garcia ha preso la parola per andare di nuovo contro Giulia Salemi chiamando in causa il suo fidanzato e sottolineando il fatto che come sempre l’influencer partecipa ad un reality, trova la sua presa da tenere al laccio per sfrutta la visibilità che regala una storia d’amore, e poi molla tutto. In particolare, Garcia rilancia: “Stai attento. In ogni reality show Giulia aveva una finta storia d’amore. Mi sono sentito usato da lei”. Al momento la bella influencer non ha ancora risposto ma sicuramente nelle prossime ore i suoi social finiranno sotto la lente per cogliere frecciatine o indizi su una possibile risposta.

