“Abraham Garcia innamorato di Giulia Salemi”/ Pierpaolo Pretelli geloso reagisce e…

Pierpaolo Pretelli sempre più geloso di Giulia Salemi. L’ex velino di Striscia la notizia continua a mostrarsi insicuro nei confronti della Salemi a cui, nelle scorse ore, ha fatto una vera e propria scenata di gelosia a causa di alcuni complimenti che Giulia avrebbe rivolto ad Andrea Zenga. Tuttavia, la gelosia di Pierpaolo è saltata fuori anche per un altro motivo. Sempre più spesso, in casa, giungono urla dall’esterno che destabilizzano i concorrenti che vivono isolati da ormai cinque mesi. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, in particolare, finiscono sempre più spesso nel mirino del pubblico . Nelle scorse ore, così, qualcuno è andato ad urlare fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 scatenando la gelosia di Pierpaolo Pretelli. “Giulia, Abraham è ancora innamorato di te“, sono state le parole che ha sentito Pierpaolo il quale non ha nascosto il proprio turbamento di fronte a tale affermazione.

PIERPAOLO PRETELLI GELOSO DI GIULIA SALEMI

Pierpaolo Pretelli non nasconde la propria gelosia nei confronti di Giulia Salemi. Sentire la frase “Giulia, Abraham è ancora innamorato di te” con un riferimento al modello spagnolo Abraham Garcia ha spinto l’ex velino a chiedere spiegazioni alla fidanzata. “Se è qualcosa di rivelante lo scopriremo. C’è poco da ridere… Sto scherzando”, ha ammesso Pierpaolo mentre Giulia ha provato a rassicurarlo esortandolo a non dare peso a ciò che viene urlato dai fan. “È come quella volta in cui urlarono che ero fidanzata”, ha ricordato la Salemi. Le parole di Giulia, però, non hanno calmato Pretelli che, stizzito, ha risposto: “Non eri fidanzata ma qualcosa di vero c’era, era un ragazzo che conoscevi”. Tra Pierpaolo e Giulia, dunque, continuano ad esserci gelosie e incomprensioni. Alfonso Signorini li metterà di fronte ad un confronto? Sempre più protagonisti del Grande Fratello Vip, i Prelemi continuano a creare dinamiche all’interno della casa.

