Abraham Piper star di Tik Tok/ Critica l’evangelismo: “Bibbia come Game of Thrones”

Abraham Piper è diventato una celebrità su Tik Tok, social network in voga tra i giovanissimi, su cui ha pubblicato il suo primo video a novembre e conta ora oltre 900mila seguaci. Nei suoi filmati, però, rivolge critiche pesanti al cristianesimo evangelico: “Se volete solo alzare gli occhi su quanto fosse strano, sono qui per questo”, ha dichiarato il diretto interessato in una clip che è stata vista più di 800mila volte da quando l’ha pubblicata sul sito di condivisione video nel mese di febbraio.

Come riporta il New York Times, però, i filmati di Abraham Piper hanno suscitato scalpore in patria, in quanto suo padre è John Piper, autore di best-seller e teologo che appare regolarmente nelle liste dei pastori più influenti negli Stati Uniti d’America, ritiratosi come pastore della Bethlehem Baptist Church di Minneapolis nel 2013, dopo 33 anni di servizio. Il figlio, invece, sui social dice frasi di questo tipo: “Mentre gli altri bambini stanno imparando a leggere con i fumetti o qualsiasi cosa i genitori normali abbiano in casa, qui i bambini divorano storie come quella di Jezebel che viene defenestrata e poi mangiata dai cani. La Bibbia è fondamentalmente ‘Game of Thrones’, a parte il fatto che, se non la leggi, vai all’inferno”.

ABRAHAM PIPER, STAR SU TIKTOK: NUMERI DA CAPOGIRO

Per quanto riguarda la popolarità di Abraham Piper, spiega il New York Times, egli in meno di cinque mesi ha quasi raggiunto il milione di follower che annovera il padre su Twitter. I suoi post – più di 300 video fino ad oggi – affrontano l’idea di un inferno letterale, la concezione evangelica di Dio (“inequivocabile pollice verso”) e l’assurdità dei viaggi di missione del gruppo giovanile (“una vacanza evangelica di un salvatore bianco che gli altri pagano”). Piper tiene i suoi monologhi “in una versione allegra, dal tono didascalico” e i suoi post sono anche “visivamente attraenti, per quanto riguarda le mini-lezioni. Spesso registra mentre passeggia in un’ex area industriale di Minneapolis, con i suoi lunghi capelli grigi che fanno capolino attraverso una serie di cappelli a maglia”. I suoi altri interessi su TikTok? La filosofia popolare, il linguaggio e l’azienda di puzzle che ha co-fondato, la Brainjolt.

