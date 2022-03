Abramovich mette in vendita il Chelsea/ Chiesti 3,3 miliardi, chi si è interessato

Con lo scoppio della guerra in Ucraina a causa dell’invasione russa e anche a causa della sua stretta amicizia con Vladimir Putin, Roman Abramovich è uno degli uomini più discussi dell’ultimo periodo. Dopo aver teso la mano a Kiev, partecipando da garante ai negoziati di Gomel, ma pur sempre vicino a Putin (è uno dei finanziatori dell’azienda che produce materiale per i carri armati russi), l’oligarca e magnate ha deciso di fare un passo indietro nel mondo dell’imprenditoria sportiva mettendo in vendita il Chelsea. Dopo aver lasciato negli scorsi giorni, Abramovich avrebbe comunicato le proprie richieste proprie nelle ultime ore.

A capo del club londinese da quasi 20 anni, con i Blues che sono stati rilevati nel 2003, Abramovich ha speso una cifra che va ben oltre i 2 miliardi, un debito che gli inglesi devono coprire e garantire al magnate russo che ha avanzato comunque pretese monstre per chi sarà interessato a rilevare il club londinese. Per entrare dalla porta principale a Stamford Bridge, casa dei Blues, Abramovich ha infatti richiesto 3,3 miliardi di euro, quota che è destinata a scoraggiare i potenziali acquirenti.

ABRAMOVICH METTE IN VENDITA IL CHELSEA, POTENZIALI ACQUIRENTI

Secondo quanto riportato dai media britannici, nonostante la cifra monstre richiesta da Abramovich ci sarebbe già qualcuno pronto a bussare alla porta dei londinesi. Si tratta del miliardario svizzero Hansjörg Wyss, che ha annunciato di aver presentato la prima proposta formale per l’acquisizione del club campione d’Europa: “Abramovich sta cercando di vendere tutte le sue ville in Inghilterra, vuole anche sbarazzarsi rapidamente del Chelsea. Io e altre tre persone abbiamo ricevuto una proposta per l’acquisto del Chelsea ma Abramovich chiede troppo”.

Wyss ha dunque spiegato: “Il Chelsea gli deve 2 miliardi di sterline e non ha soldi. Ad oggi, non conosciamo il prezzo esatto di vendita. Devo esaminare le condizioni generali; quello che posso già dire è che sicuramente non farò una cosa del genere da solo. Se dovessi acquistare il Chelsea, lo farò con un consorzio composto da sei a sette investitori”. Non resta dunque che attendere per conoscere il futuro del Chelsea che Abramovich ha preso nel 2003 dalle “macerie” e fatto diventare grande in un ventennio costellato di successi in Premier League e in Europa.



