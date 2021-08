Abrignani (Cts) “vaccino sia obbligatorio”/ “Unica strada vs ricoveri. Pass funziona”

Per l’immunologo del Cts Sergio Abrignani l’unica vera soluzione per contrastare l’aumento possibile di ricoveri – soprattutto tra i non vaccinati – deve essere il vaccino obbligatorio per tutti: dopo settimane di scontri, dibattiti e proposte sull’intensificare l’uso del Green Pass, il membro del Comitato Tecnico Scientifico torna a ribadire la sua proposta al Governo per una vaccinazione di massa contro l’emergenza Covid-19.

Bollettino vaccini Covid oggi 29 agosto/ Superata quota 77 milioni di dosi in Italia

Intervistato da “La Stampa” Abrignani sottolinea «L’unica soluzione è l’obbligo vaccinale contro il Covid»; l’immunologo sostiene che l’obbligatorietà sia da introdurre in primo luogo per un «motivo di sanità pubblica», inoltre per poter «mitigare quello che avverrà nelle prossime settimane, cioè un aumento dei ricoveri dei non vaccinati».

Cacciari: "Durata Green Pass doveva essere eterna"/ "Ormai siamo Paese dei balocchi"

IMMUNOLOGO CTS: “GREEN PASS FUNZIONA, MA SERVE L’OBBLIGO”

Nonostante da Israele e Regno Unito – i due Paesi al mondo più avanti nella campagna di vaccini anti-Covid – giungano i primi risultati sugli effetti a lungo tempo dell’efficacia dei vaccini (in sintesi, calano di efficacia nel prevenire il contagio ma la copertura resiste molto bene per quanto riguarda le ospedalizzazioni e i gravi sintomi), Abrignani sostiene che resta l’obbligo vaccinale come unica vera strada per portare all’abbattimento delle possibilità di ricovero per tutti i cittadini che ancora non si sono vaccinati (il 20% circa della popolazione over-12). «Green Pass? Sta funzionando», spiega ancora l’immunologo a “La Stampa”, «diventerà ancora più efficace quando inizierà a fare più freddo e molte attività all’aperto non saranno più possibili». Si dice ottimista Abrignani sui possibili effetti “sociali” se si dovesse introdurre l’obbligo tout court del vaccino: «Molti esitanti si convinceranno, alcuni contrari al vaccino cambieranno idea ma ci sarà sempre una quota significativa di no vax animati da certezze paranoidi, e quelli non li smuovi, se non imponendo per legge la vaccinazione».

LEGGI ANCHE:

Aifa, ok a mix vaccini Covid anche per over 60/ Dopo reazioni avverse con AstraZeneca

© RIPRODUZIONE RISERVATA