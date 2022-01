Abrignani: “Quarta dose ha poco senso”/ “Italia come Spagna, pronta per l’endemia”

E’ più un’influenza che un raffreddore il covid nella sua variante Omicron. Lo spiega l’immunologo Sergio Abrignani, professore dell’università statale di Milano e membro del Cts, che parlando nelle scorse ore con il Corriere della Sera ha sottolineato: «Il virus del raffreddore non uccide». In ogni caso, per capirne gli effetti, bisogna fare distinzione fra vaccinati e non vaccinati: «Solo per i primi essere contagiati dal Sars-CoV-2 potrebbe essere come prendere l’influenza che infetta ogni inverno milioni di persone, è letale in circa lo 0,1% (1 per 1.000) dei casi ed è pericolosa sopratutto per gli ultra 70enni con patologie croniche importanti».

Il giornalista del quotidiano di via Solferino ricorda come numerosi scienziati, a inizio 2020, paragonarono il covid all’influenza per poi tornare sui suoi passi: c’è il rischio che capiti lo stesso anche adesso? «No – replica Abrignani – i numeri parlano. Fino alla primavera del 2021, prima dell’uso estensivo dei vaccini, il Covid in Italia era letale nel 2-3% dei casi, avevamo al picco ogni giorno 30-40 mila infezioni e 700-900 morti . Oggi 12 gennaio, con circa il 94% della popolazione ultra60enne vaccinata con almeno due dosi e molti con tre, e con la variante Omicron che ha preso il sopravvento, la media settimanale è di 172.500 casi e 216 morti al giorno, quindi una letalità dello 0,12%». Sulle possibili modifiche al bollettino giornaliero: «Non mi pronuncio perché non so quanto sia semplice cambiare i codici dei ricoveri. So però che l’impatto del numero dei malati Covid in area medica con una modalità di conteggio diversa si ridurrebbero del 30%. I passaggi di colore di una Regione dipendono dalla percentuale dei posti occupati da questi pazienti qui e in terapia intensiva».

ABRIGNANI: “CONVIVENZA COL VIRUS? IN ITALIA SIAMO PRONTI”

La tendenza generale sembrerebbe essere quella di una convivenza con il virus, così come suggerito al presidente Biden, e non solo: «Anche Spagna, Portogallo e la Gran Bretagna stanno andando verso questa direzione. Molti Paesi, chi più chi meno, stanno razionalizzando la possibilità di un ritorno a una nuova normalità di vita con meno restrizioni e un certo numero “accettabile” di morti. Siamo pronti in Italia, dopo il picco atteso per fine gennaio (quando la curva dei contagi dovrebbe scendere), a tollerare 3-4mila decessi per Covid al mese per 4-5 mesi l’anno in cambio di una vita di nuovo “normale”?».

Intanto in Israele stanno già vaccinando con la quarta dose, ma in questo caso Abrignani storce il naso: «Non ha molto senso ripetere una quarta dose a 2-3 mesi dalla terza con un preparato non aggiornato. Anzi, le immunizzazioni ripetute in tempi ravvicinati a volte producono lo spegnimento della risposta immunitaria. Vediamo i dati di Israele, quando arriveranno, e poi decidiamo. Diverso sarebbe fare una quarta dose di vaccino disegnato contro la variante Omicron. Sarebbe agire come per l’antinfluenzale: lo cambiamo ogni inverno e non si parla di terze o quarte dosi ma di nuovo vaccino».



