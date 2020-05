Abt sospeso dall’Audi/ Formula E, imbrogliò al Gp virtuale: rischia il licenziamento

Pubblicità

Sospeso dall’Audi e ora a rischio di licenziamento: Daniel Abt sta pagando davvero cara la bravata, per non parlare di imbroglio, che ha ordito durante il quinto round della Race at Home, il torneo virtuale che la FIA ha organizzato per i piloti della formula E, per fare compagnia agli appassionati durante questo momento di stop delle competizioni visto l’esplodere della pandemia da coronavirus. Proprio sabato scorso è andato in scena sulla pista virtuale di Berlino il Gp virtuale della Formula E, quinto round del torneo: prova che ha visto la bella vittoria di Rowland, ma pure una truffa che facciamo fatica a comprendere. Abt infatti aveva fatto partecipare, sotto false spoglie un pilota professionista dei simulatori al suo posto: il sim racer è arrivato terzo, ma la sua gloria è stata ben breve. Beccato, Daniel Abt è stato subito squalificato dal torneo, e pure l’Audi la sua scuderia ha deciso di prendere serissimi provvedimenti contro il proprio pilota.

ABT RISCHIA IL LICENZIAMENTO

La scuderia tedesca infatti che, fin dal 2014 aveva scommesso su Daniel Abt, facendolo esordire nel campionato elettrico (fino a portarlo al quinto posto nella classifica finale nel 2017-18 come miglior risultato) ha deciso di sospendere ufficialmente il propria pilota e pare che stia meditando pure il licenziamento, anche se questo certo non occorrerebbe certo nel momento migliore visto che la stagione è sospesa ma ancora in corso. In una breve nota comunque il team ha ragguagliato i tifosi della vicenda: “Abt si è poi scusato e ha accettato la squalifica. Integrità, trasparenza e il rispetto delle regole sono le massime priorità per l’Audi e questo vale per tutte le attività in cui il marchio è coinvolto, senza eccezioni”. Ma ora quali sono i prossimi scenari per Abt? Quel che è certo è che i pilota tedesco non prenderà più parte ai gp virtuali della Formula E: pure vi sono forti voci riguardanti un suo pronto licenziamento. In tal caso e se la stagione del campionato elettrico ripartirà potrebbero essere i vice dan a prendere il suo posto.



