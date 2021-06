Abu Dhabi, non vaccinati esclusi da luoghi pubblici/ Locali, scuole e negozi vietati

Ad Abu Dhabi, una delle perle degli Emirati Arabi Uniti, la popolazione non vaccinata viene bandita dai principali luoghi pubblici. Stando a quanto riporta bnonews.com, il divieto non è ancora ufficiale ma entrerà a breve in vigore presso i centri commerciali, quindi ristoranti, università, strutture creative e altre luoghi. Obiettivo, ovviamente frenare la diffusione della pandemia di covid 19, limitando quindi la possibilità di spostamento ai soli vaccinati. Un modo anche per incentivare la popolazione a vaccinarsi e la misura, come specificato dal governo, è stata approvata dal Comitato per le emergenze, crisi e disastri.

Come detto sopra, non è ancora stata applicata, ma entrerà in vigore in meno di due mesi, precisamente dal 20 agosto prossimo. Si tratta di una misura che non interesserà i minorenni, i ragazzi di età inferiore ai 16 anni, nonché tutti coloro che hanno un’esenzione ufficiale per motivi vari di salute. L’ufficio stampa del governo di Abu Dhabi ha fatto sapere che “Il comitato ha dichiarato che la decisione migliorerebbe la sicurezza nelle aree che sono state soggette a ulteriori misure precauzionali e fornirebbe una maggiore protezione per i membri della comunità”.

ABU DHABI, VACCINATI ESCLUSI DA LUOGHI PUBBLICI: MISURA IN VIGORE DAL 20 AGOSTO

Dal 20 agosto, quindi, coloro che non saranno stati vaccinati ad Abu Dhabi contro il covid, non potranno di fatto vivere una vita normale, visto che i centri commerciali, i ristoranti, i caffè e gli altri punti vendita saranno off limits. Non rientreranno nelle restrizioni i supermercati e le farmacie, che ovviamente continueranno ad essere aperti a tutti.

Diversa invece la situazione per quanto riguarda le palestre, i centri benessere, i resort, ma anche i musei, i parchi a tema, e stessa cosa per le scuole, sia quelle private che pubbliche che saranno quindi vietate per gli over 16 non vaccinati. Negli Emirati Arabi Uniti si sono verificati 607mila casi di coronavirus e 1.802 decessi. Nella giornata di lunedì i contagi sono stati più di 2.000 con sei morti.

