Abu Mazen a Israele: "Fermati, dialogo è l'unica via per la pace". Poi la richiesta a Europa, Italia e Santa Sede, affinché siano garanti morali e politici

Mahmoud Abbas, noto come Abu Mazen, dopo l’incontro con Papa Leone XIV, rinnova l’appello a Israele affinché faccia tacere le armi e apra al dialogo per la pace nella Striscia di Gaza. Nell’intervista rilasciata ad Avvenire, il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) ribadisce che il dialogo è l’unica strada per la pace, ma denuncia che, al momento, i contatti politici diretti con il governo israeliano sono praticamente inesistenti, a causa delle politiche estremiste della controparte.

Abbas accusa inoltre Israele di aver disatteso gli impegni previsti dagli Accordi di Oslo e di aver proseguito con la colonizzazione e con altre politiche considerate oppressive nei confronti dei palestinesi, ma soprattutto di aver compromesso la soluzione dei due Stati.

Di fatto, le comunicazioni vengono mantenute solo a livello di sicurezza e per questioni umanitarie, così da garantire servizi essenziali e la mobilità della popolazione palestinese. Abu Mazen denuncia anche il trattenimento, da parte di Israele, di entrate finanziarie palestinesi per oltre tre miliardi di dollari.

LE RICHIESTE DI ABU MAZEN A ISRAELE

La speranza, tuttavia, non è sparita: “Noi continuiamo a credere che il dialogo sia l’unica via per raggiungere la pace, ma esso non può avere successo in presenza di colonie, confisca delle terre, violazione degli accordi, esproprio di proprietà e risorse”.

Ma auspica segnali concreti dall’altra parte, cioè il rispetto del diritto internazionale e delle risoluzioni Onu per “ricostruire la fiducia e riprendere un percorso politico serio”.

Abu Mazen non nasconde il rammarico per gli Accordi di Oslo del ’93, che avevano aperto una prospettiva di riconoscimento reciproco e di coesistenza pacifica, ma ritiene che Israele, con il suo comportamento, li abbia svuotati di significato.

LE NUOVE BASI PER L’ACCORDO DI PACE

D’altra parte, non esclude la possibilità di riprendere il processo di Oslo, a patto di ottenere garanzie internazionali, un calendario vincolante e il pieno rispetto delle risoluzioni ONU, con un obiettivo chiaro: la creazione di uno Stato palestinese entro i confini del 1967. “Forse non è possibile tornare alla situazione precedente, ma è possibile costruire sulle basi poste dall’accordo, all’interno di un nuovo quadro e con garanzie internazionali chiare”.

Ora, però, la priorità è stabilizzare un cessate il fuoco a Gaza, garantire gli aiuti umanitari, liberare ostaggi e prigionieri, ricostruire la Striscia e fermare l’espansione delle colonie in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Solo così, secondo Abu Mazen, si potranno creare le condizioni per un vero processo di pace, basato sulla soluzione dei due Stati. Richieste che, per Abu Mazen, non sono impossibili.

IL RUOLO DEGLI “ALLEATI DELLA PACE”

Per quanto riguarda la comunità internazionale, il leader palestinese riconosce il ruolo dell’Unione Europea, dell’Italia e del Vaticano, soprattutto nell’ambito umanitario e morale, ed esprime apprezzamento per i richiami costanti della Santa Sede “al dovere della coscienza di fronte alle sofferenze del popolo palestinese”.

Tuttavia, auspica che questi attori diventino garanti di un nuovo percorso di pace, in coordinamento con Stati Uniti, Paesi arabi e altre potenze. Un punto centrale resta il riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina.

Pur esprimendo amarezza per il passato, il leader palestinese mantiene un certo ottimismo: non si può tornare indietro, ma esiste ancora spazio per costruire la pace su basi diverse, ma solide, a condizione che Israele rispetti il diritto internazionale e che la comunità internazionale faccia la propria parte.