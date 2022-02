Abusi al maneggio/ Mamma di una vittima “Pm ritiene bimbe non attendibili, vergogna!”

Sul caso relativo agli abusi al maneggio, come riportato ieri sulle nostre colonne, ci sono risvolti importanti e, purtroppo, poco piacevoli per le vittime. Ne ha parlato a “Storie Italiane” su Rai Uno l’avvocato Solange Marchignoli, intervenuta già ieri in collegamento audiovisivo, dicendo che “non soltanto la richiesta di condanna a un solo anno di reclusione da parte del pm si è registrata sul minimo edittale, ma è stata anche richiesta l’applicazione di circostanze attenuanti generiche e, ulteriormente, di una circostanza attenuante per il reato non grave, che porta alla diminuzione della pena fino a due terzi”.

Il legale ha aggiunto: “Non so come commentare la requisitoria, sono profondamente addolorata e ritengo che la giustizia dovrebbe fare un corso diverso. Mi auguro e mi aspetto che il giudice il 21 marzo emetta una sentenza che abbia un carattere di dignità”.

ABUSI AL MANEGGIO, LA RABBIA DI UNA DELLE MAMME DELLE VITTIME: “IL PM HA DETTO COSE ORRIBILI, MI VERGOGNO DI ESSERE ITALIANA!”

Valeria, la madre di una delle bambine che hanno denunciato ai loro genitori gli abusi al maneggio, ha commentato in questi termini l’udienza tenutasi ieri: “Non ho avuto il coraggio di dire tutto a mia figlia, che si trova purtroppo in una situazione psicologica abbastanza compromessa. Qualche settimana fa, mentre ci siamo fermate a comprare la focaccia per la merenda, non l’ho più trovata in auto al mio ritorno, almeno inizialmente. Poi l’ho vista rannicchiata sotto il sedile del passeggero, perché aveva visto un ragazzo nel parco di fronte, scambiandolo per l’istruttore che l’aveva molestata”.

A quel punto, la bambina “mi ha chiesto di garantirle che non fosse lui, che non si trattasse del suo molestatore. Io ovviamente non lo posso fare e quindi chiedo al pm di farlo. Soltanto ieri ha detto che le bambine non sono attendibili, che si influenzano l’una con l’altra. Ha detto cose orribili, che non si possono neppure commentare. Addirittura, la sensibilità di mia figlia è una colpa… Mi vergogno di essere una cittadina italiana!”.

