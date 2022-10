Abusi e molestie a calciatrici in Usa/ Federazione: “Molte vittime, è sconvolgente”

Una indagine indipendente condotta dalla Federazione americana di calcio ha messo in luce casi di abusi e molestie ai danni di calciatrici di diverse squadre della National Women’s Soccer League, il massimo campionato femminile negli Usa. Le vittime, in base a quanto riportato nel dossier, sarebbero tante.

Una tra queste militerebbe nel Racing Louisville e sarebbe stata importunata dall’allenatore francese Christy Holly. Il tecnico, come ricostruito anche dal New York Times e come riportato da Agi, è stato accusato di averla portata nella sua abitazione per una sessione video e di averle detto che l’avrebbe toccata sul seno e sui genitali “per ogni passaggio sbagliato”. Successivamente, davanti a lei, avrebbe praticato autoerotismo. La società ha deciso di sospenderlo dall’incarico immediatamente. Un altro allenatore, Paul Riley, è accusato di avere costretto tre calciatrici ad avere rapporti sessuali, nonostante non fossero consenzienti. Un altro, Rory Dames, avrebbe avuto invece l’abitudine di chiedere alle sue calciatrici dei dettagli intimi sulla loro vita sessuale.

Abusi e molestie a calciatrici in Usa: la denuncia della Federazione

La Federazione di calcio americana ha dunque denunciato tutti gli episodi di abusi e molestie ai danni delle calciatrici negli Usa. “Le violenze facevano parte ormai di una sistema che ha riguardato molte squadre, allenatori e vittime”, ha spiegato Sally Yates, capo investigatrice che ha condotto le indagini. Le conseguenze di queste ultime non saranno in tal senso soltanto giudiziarie.

L’intenzione infatti è quella di irrigidire le norme utili a prevenire fenomeni di questo tipo. Verranno introdotte ad esempio figure di riferimento all’interno dei club a cui le vittime possono rivolgersi. “Tutto questo è sconvolgente. Noi come federazione siamo pienamente impegnati nel fare tutto ciò che è in nostro potere per assicurare che tutte le giocatrici, a tutti i livelli, possano avere un modo sicuro e piacevole di imparare, crescere e competere”, ha detto Cindy Parlow Cone, presidentessa della Federazione.

