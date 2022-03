Abusi maneggio, Di Paola (FISE): “Giustizia ridicola”/ Vezzali “Sport difende minori”

Il caso degli abusi al maneggio, più volte trattato in questi mesi dalla trasmissione di Rai Uno “Storie Italiane”, è tornato al centro del programma condotto da Eleonora Daniele nella mattinata di oggi, lunedì 7 marzo 2022. Dell’argomento si è dibattuto con la presenza in studio di Valentina Vezzali, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, e di Marco Di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).

A prendere la parola per prima è stata l’ex protagonista della scherma nostrana: “Ritengo importanti gli sforzi compiuti da tutto il mondo sportivo in difesa dei minori, che assumono responsabilità verso le famiglie, per preservare il rapporto di fiducia con loro a tutti i livelli. Io devo dire che oggi come oggi c’è particolare attenzione verso chi subisce violenze e femminicidi. C’è ancora tanto da fare e ritengo che solo con una piena sinergia delle istituzioni possano essere trovate risposte efficaci”. Vezzali ha aggiunto che “rispetto agli altri ambiti, quello sportivo è uno dei settori dove le denunce sono poche (1%). Reputo che la formazione dei tecnici, degli esperti, ma anche il dialogo con gli stessi atleti possa essere molto importante affinché questi ultimi possano non avere paura di denunciare”.

ABUSI AL MANEGGIO, PARLA MARCO DI PAOLA (PRESIDENTE FISE): “UNA PERSONA RADIATA PER MOLESTIE È FUORI DALL’INTERO UNIVERSO SPORTIVO”

In relazione agli abusi al maneggio, ha espresso la propria opinione a “Storie Italiane” anche Marco Di Paola, presidente FISE: “Devo fare i complimenti alla Rai e a voi tutti per avere avuto il coraggio di riportare all’evidenza qualcosa che si era concluso con una condanna a livello penale, mentre a livello di giustizia sportiva non conoscevamo la vicenda. L’aspetto importante è che siamo riusciti a portare sul tavolo questo argomento, che abbiamo reso valido per tutte le federazioni: una persona radiata per molestie, è fuori da tutto il mondo dello sport. Serve un’attività di prevenzione per scongiurare questi comportamenti e una rete per segnalarli”.

Di Paola ha quindi aggiunto che “se lo sport ha una sua giustizia autonoma e non viene a conoscenza di questi fatti, non può agire. Essa quando agisce è estremamente severa, rapida e incisiva e, se vogliamo, pure sommaria rispetto a quella penale, che in questo caso ha dato un responso ridicolo. Su questo argomento ormai c’è un’attenzione importantissima, ma dobbiamo comunque essere bravi a non confondere un allenamento severo con una molestia. I giovani nello sport individuano un loro momento di educazione”.



