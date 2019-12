ABUSI NELLA CHIESA/ Record di denunce nel 2019: mille casi nel mondo

La decisione di papa Francesco di abolire il segreto pontificio sui casi di abusi sessuali nei confronti di minori, giunge quanto mai opportuna. E probabilmente è stata causata proprio dalla terrificante cifra resa nota oggi da John Joseph Kennedy, capo Ufficio della Sezione Disciplinare nella Congregazione per la dottrina della fede. Nel corso del 2019 i casi di denunce per abusi sessuali da parte del clero sono diventati il quadruplo di quanti erano dieci anni fa, cioè mille casi segnalati da tutto il mondo e anche da paesi, aggiunge Kennedy, che in passato non avevano mai sporto denunce come l’Argentina, il Cile, il Messico, la stessa Italia, la Polonia e gli Stati Uniti. Tale numero può essere spiegato almeno in un paio di modi. A voler essere maliziosi si potrebbe dire che i tanti processi terminati con la condanna dei rappresentanti della Chiesa anche in casi dubbiosi, vedi quello del cardinale australiano Pell, possano aver incoraggiato molte persone a pensare di ottenere facili risarcimenti anche se in realtà si tratterebbe di casi montati.

MILLE CASI DI DENUNCE PER ABUSI NEL 2019

L’altra giustificazione, più realista, è che fino a dieci anni fa quasi nessuna vittima di abusi aveva il coraggio di denunciare quanto accaduto anche perché, a parte gli Stati Uniti, i paesi che hanno sporto denuncia per la prima volta sono tutti profondamente cattolici. In tali paesi era impensabile sospettare o denunciare un sacerdote. “Per evadere tutti i documenti relativi al 2019, il quadruplo di quanti se ne gestivano un decennio fa, il personale – ha spiegato Kennedy – dovrebbe lavorare sette giorni alla settimana”. “Stiamo effettivamente assistendo a uno tsunami di casi, al momento, in particolare da Paesi di cui non abbiamo mai sentito parlare prima”, aggiungendo che “suppongo che se non fossi un prete e se avessi un bambino maltrattato, probabilmente smetterei di andare a messa”. Ma la Chiesa, ha spiegato, ha di molto cambiato il suo comportamento combattendo gli abusi come mai prima. C’è bisogno di esaminare i casi, ha concluso: “Li esamineremo dal punto di vista forense e garantiremo il giusto risultato. Non si tratta di riconquistare la gente, perché la fede è qualcosa di molto personale. Ma almeno diamo alla gente la possibilità di dire: ‘Forse diamo alla chiesa una seconda possibilità di ascoltare il messaggio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA