Abusi su 4 bambini durante religione/ Il maestro istruito dai genitori per la perizia

La già aberrante questione dei 4 bambini che hanno subito abusi dall’insegnante di religione durante le ore di insegnamento ha ricevuto nella giornata di oggi un importante sviluppo. La questione risale allo scorso aprile, quando su segnalazione di alcune colleghe, il maestre era stato colto in flagranza di reato mentre palpeggiava alcuni suoi studenti, ed era stato immediatamente condotto in arresto. La difesa del maestro di religione autore degli abusi sui 4 bambini, infatti, aveva deposto la richiesta di una perizia psichiatrica sostenendo l’esistenza di problemi pregressi nell’uomo, ma sembra che la stessa valutazione potrebbe essere frutto di un qualche tipo di manipolazione.

Abusi nell’ora di religione: “Maestro istruito dai suoi genitori”

Insomma, la situazione del maestro di religione che ha compiuto gli abusi sui 4 bambini in classe potrebbe subire un ulteriore aggravamento, con nuove, gravi, accuse contro il 35enne attualmente rinchiuso al San Vittore. L’istanza della difesa di basava su alcuni colloqui avuti tra l’uomo ed uno psichiatra nelle ultime settimane, che avrebbero ricostruito il passato (a quanto pare complesso) dell’insegnante, attestando anche l’esistenza di alcuni disturbi psichiatrici pregressi.

Similmente, il pm incaricato dell’accusa contro l’autore degli abusi sui 4 bambini nell’ora di religione, ha depositato alcune relazioni mediche del 35enne risalenti al periodo tra il 2018 e il 2021, corredate da alcune intercettazioni. Tra queste, però, in alcune si sentivano i genitori dell’insegnante dargli precise istruzioni su come comportarsi, cosa dire e come atteggiarsi nei colloqui con lo psichiatra. La gip, Lorenza Pasquinelli, a sua volta ha dato il via libera alla perizia, eleggendo però un suo perito, al quale si uniranno anche i periti di parte del pm e di due coppie di genitori dei bambini che hanno subito abusi durante l’ora di religione. Contestualmente, oltre ai 4 bambini inclusi nella denuncia, sarebbero arrivate un’altra 30ina di segnalazioni da parte di altrettanti genitori, che denunciano abusi subiti anche dai loro figli dallo stesso 35enne nel corso della sua carriera.

