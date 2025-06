Abusi su minori e Chiesa, il cardinale Sean O’Malley, tra i fondatori della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori ha rilasciato una intervista ai media vaticani, nella quale ha fatto un bilancio dell’attività di questi anni nell’affrontare la questione degli scandali legati alla pedofilia, portando avanti anche un’opera di prevenzione e tutela delle vittime.

CHIESA IN GERMANIA/ Perché tre vescovi e un cardinale stanno con Leone XVI e lasciano il “cammino sinodale”

La necessità, che sarà evidenziata anche nel prossimo rapporto annuale, come spiega l’arcivescovo emerito di Boston: “Sarà quella di dare priorità alle vittime e alle loro famiglie, affinchè le persone comprendano che la Chiesa mette al primo posto la trasparenza, la responsabilità e l’educazione“, aggiungendo: “Le persone ascolteranno il nostro messaggio solo se saranno convinte che davvero ci importa di loro e della sicurezza dei loro figli“.

San Claudio vescovo, 6 giugno 2025/ Oggi si celebra il Patrono dei giocattolai molto amato in Francia

Per questo, afferma che proprio restare in contatto con i sopravvissuti e i loro genitori è stato fondamentale, soprattutto per capire come la Chiesa ha reagito di fronte agli abusi del clero, ma anche per comprendere le esperienze. Da questa base infatti, sono partite le varie revisioni delle linee guida, che nel tempo si sono adattate dopo le valutazioni su ciò che ha avuto successo e ciò che invece era ancora carente.

Card. O’Malley: “Commissione per la Tutela dei Minori ha svolto un importante lavoro per la trasparenza sugli abusi di minori nella Chiesa”

Il cardinale Sean O’Malley, in occasione dell’udienza dal Papa della Commissione per la Tutela dei Minori, ha ricordato come il lavoro in questi anni, dall’ascolto delle vittime di pedofilia e la comprensione di come sia stato affrontato il problema, sia arrivato a diventare ora una vera e propria opera fondamentale di prevenzione, specialmente nei paesi del Sud del mondo, dove è stato anche istituito un apposito fondo per le chiese e le comunità che non dispongono di molte risorse economiche.

India: riconosciuto il primo miracolo eucaristico/ Video: l'ostia col volto di Gesù a Vilakkannur

Il nuovo ruolo di consiglieri del Santo Padre inoltre, ha rafforzato il dialogo con i dicasteri ed aiutato a promuovere all’interno del Vaticano una cultura di tutela.

La missione si è poi arricchita di nuovi elementi, come il rapporto annuale che permette a tutte le persone di poter verificare cosa effettivamente sta accadendo, grazie alla trasparenza che precedentemente mancava.

Infatti come ha sottolineato O’Malley: ” In passato, le azioni peggiori della Chiesa coprivano i reati, non li denunciavano“. Quindi, è stato proprio quando i Papi “sono intervenuti domandando trasparenza, chiedendo perdono e incontrando le vittime“, che le persone e i cattolici di tutto il mondo si sono sensibilizzate.