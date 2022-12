Abusivo vs Mattino 5 “Non filmi, cancella video!”/ Vecchi “Facciamo ciò che vogliamo”

In occasione della puntata di questa mattina di Mattino Cinque, le telecamere dello stesso programma si sono recate a Roma presso il palazzo ex Inpdap, totalmente occupato dagli abusivi. L’idea era documentare il fatto che nel weekend si terrà un comizio elettorale da parte di alcuni candidati di sinistra, ma ad un certo punto un occupante lo stabile si è avvicinato all’inviato di Mattino Cinque: “Non mi devi filmare, metti via la telecamera!”, e l’inviato ha replicato: “Ok ma non ti metti davanti alla telecamera, vai via”. Francesco Vecchi, il conduttore, è intervenuto: “Ma noi non siamo sullo spazio privato, a parte che non sarebbe comunque loro…”.

Ma l’abusivo non ci sta: “Non stavi in mezzo ad una strada, stavi qui (indicando l’ingresso del palazzo ndr)”. L’inviato di Mattino Cinque ha cercato di far ragionare il suo interlocutore: “Sei in mezzo alla strada, è un luogo pubblico questo”, ribadendo “questo è un luogo pubblico. Non vuoi essere ripreso? Va bene”. Vecchi: “Va be non stiamo a litigare, non riprendiamolo anche se abbiamo ragione noi”.

ABUSIVO VS MATTINO CINQUE: ECCO CHE COSA E’ SUCCESSO IN DIRETTA TV

Ma l’abusivo ha proseguito: “Non avete l’autorizzazione” e l’inviato ha controribattuto: “Non serve l’autorizzazione, siamo all’aperto”. E Vecchi si è domandato: “Ma scusate, quelle persone sono autorizzate a stare lì dentro?”. Ma l’abusivo ha replicato: “Dentro casa, non va bene. Io non sono autorizzato a stare qui? Non puoi chiedermi questo. Perchè lui mi sta filmando? Io sto parlando con il cameraman. Non voglio essere ripreso, già lo ha fatto ed è quello che sto dicendo”.

“Devi cancellare le riprese che hai fatto prima – ha proseguito l’abusivo parlando con l’inviato di Mattino 5 – qualsiasi cosa tu dici non voglio sentirla, lui mi ha filmato quando stava dentro casa. Non è un problema tuo il fatto che stavi sul marciapiede, dentro casa non mi devi filmare. Devo vedere che cancelli il filmato”. Vecchi: “Noi facciamo quello che ci pare, se dobbiamo avere l’autorizzazione per filmare sul marciapiede in un palazzo occupato dal 2013 allora va bene tutto…”.











