L’abuso di alcol tra minori è una delle emergenze sociali che rappresentano il disagio giovanile, specialmente in alcune città nelle quali si registrano numerosi casi di cronaca legati proprio a queste abitudini, e che hanno come protagonisti ragazzini di età compresa tra i 12 e i 16 anni.

Come l’episodio avvenuto sabato scorso a Padova, dove due ragazze di 12 e 15 anni, dopo aver bevuto una bottiglia di vodka acquistata in un minimarket, hanno aggredito due agenti di polizia, dopo che avevano avuto una lite con alcune coetanee ed avevano filmato la rissa che poi doveva essere pubblicata su TikTok.

Avvenimenti che accadono sempre più di frequente, grazie alla vendita incontrollata di superalcolici e alla moda delle feste illegali, che purtroppo spesso finiscono con violenze e ricoveri al pronto soccorso per intossicazioni.

La stessa situazione si ripete quasi quotidianamente ed i video sul web, postati da adolescenti, confermano quanto accade, visto che questi momenti che vengono poi condivisi sui social testimoniano atti di bullismo e abusi da giovani che nella maggior parte dei casi hanno già alle spalle precedenti segnalazioni e denunce per gli stessi reati, anche se non possono essere processati.

Abuso di alcol tra minori, la dottoressa del Serd: “Troppo spesso i genitori minimizzano il problema”

Quanto avvenuto a Padova è solo l’ultimo degli episodi che hanno come protagonisti adolescenti ubriachi che aggrediscono coetanei o addirittura arrivano a minacciare poliziotti pur di riprendere momenti di violenza e condividerli sui social.

A finire sotto inchiesta in questo caso, oltre alle due minorenni è stato anche il minimarket colpevole di aver venduto la vodka, che è stato chiuso per 4 mesi, ma come afferma l’esperta del servizio dipendenze Laura Suardi, la situazione è più grave di quanto sembra perchè tra i giovanissimi sta prendendo piede la moda del “binge drinking“, specialmente durante il weekend.

“L’abuso di alcol in breve tempo è una abitudine che si sta allargando e sta portando a gravi conseguenze come intossicazioni, coma etilico e sviluppo di dipendenze“, dice la dottoressa, specificando poi che in base ai pazienti trattati, si stima che le ragazze bevono molto più dei maschi, almeno il doppio e prosegue: “Molti poi iniziano già di mattina, portando borracce piene di alcolici a scuola, per superare la paura delle interrogazioni, e questo comporta anche la comparsa di altri problemi come la depressione e la scarsa autostima“.

Tra le soluzioni possibili a questo disagio, sicuramente ci deve essere il maggiore controllo delle vendite, ma una grande responsabilità va data anche alle famiglie, perchè come conclude il medico: “Spesso i genitori minimizzano, pensando che tornare ubriachi il sabato sera sia una cosa normale“.