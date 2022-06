Acari si accoppiano sul viso/ Ma sono in via di estinzione: “Un problema per pelle”

I Demodex follicularum sono dei piccoli acari che vivono nella pelle del nostro viso e di notte si accoppiano: gli organismi, lunghi soltanto 0,3 mm, escono dai pori per trovare un nuovo follicolo cutaneo, incontrare un partner e riprodursi. Un fenomeno che, come ricostruito dalla BBC, avviene nel corso di tutta la vita degli esseri umani, fin dall’allattamento.

“Sono di dimensioni molto ridotte e carini. Non c’è niente di cui preoccuparsi nell’averli. Puliscono i nostri pori e li mantengono piatti. Sii felice di avere una piccola creatura microscopica che vive con te, non fa alcun danno”, ha spiegato la dottoressa Alejandra Perotti dell’Università di Reading a Radio 1 Newsbeat. In molti, però, di fronte alla scoperta scientifica, sono rimasti inorriditi. Anche perché “di notte, mentre dormiamo profondamente, i Demodex follicularum visitano i pori per accoppiarsi e riprodursi”, ha raccontato ancora l’esperta. Non una visione entusiasmante, ma certamente naturale. Qualcosa, però, nel futuro prossimo potrebbe cambiare.

Acari si accoppiano sul viso, ma adesso rischiano l’estinzione

Uno studio condotto proprio dalla dottoressa Alejandra Perotti dell’Università di Reading, come riportato dalla BBC, ha rivelato che i Demodex follicularum, ovvero i piccoli acari che quotidianamente si accoppiano sul nostro viso, sono a rischio di estinzione. Il loro DNA si sta erodendo. Il numero di geni è sempre più ridotto. Quello che protegge il corpo dell’acaro dai raggi UV è ormai andato perso. In alcuni casi anche quello che gli permette di “svegliarsi” di notte per riprodursi è venuto a mancare. Man mano che la loro diversità genetica si riduce, aumentano le probabilità che si estinguano.

Che conseguenze potrebbe avere questo fenomeno per l’essere umano? La risposta non è positiva. Liberarsi di questi micro organismi che vivono fin dalla nascita sulla nostra pelle infatti non è una buona idea. “Gli acari sono associati a una pelle sana, quindi se li perdiamo potremmo andare incontro a problemi con la pelle”, ha concluso l’esperta.











