Con una nuova circolare l’INPS comunica che gli accertamenti sanitari previsti per i dipendenti pubblici che si trovano in gravi situazioni di disabilità, inidoneità a svolgere la mansione, inabilità e invalidità, da adesso in poi godranno di nuove procedure molto più semplici e veloci.

La circolare dell’ente previdenziale a cui facciamo riferimento è la numero 637 di ieri, giovedì 20 febbraio 2025. Al suo interno si appurano i cambiamenti previsti nelle procedure così da snellire gli iter burocratici e favorire (garantendo una miglior gestione e una dichiarazione più veloce) sia gli enti che le amministrazioni fiscali dei datori di lavoro.

Accertamenti sanitari ai dipendenti pubblici sulle visite a domicilio

La prima novità prevista nella circolare che accenna alle modifiche da apportare agli accertamenti sanitari dipendenti pubblici prevede due nuove funzionalità: la prima prevede di modificare i dati inseriti all’interno della domanda iniziale, senza però poter cancellare alcun file, ma integrando dei nuovi documenti ancor prima della visita di controllo dell’INPS.

Il secondo pulsante prevede di integrare dei documenti fino a sette giorni prima della visita di controllo programmata dall’INPS, permettendo agli enti e alle amministrazioni dei datori di aggiungere la documentazione necessaria anche ad invio già effettuato.

Naturalmente laddove venga – per motivi di qualsiasi natura – anticipata la visita INPS, l’aggiunzione dei documenti è prevista entro e non oltre fino all’apertura della denuncia da parte del medico.

Con tutte le modifiche appena citate l’ente previdenziale mira a velocizzare il processo di digitalizzazione e garantire una maggior trasparenza sia ai dipendenti del pubblico che ai relativi datori di lavoro.

Nuove regole per i datori di lavoro

Per facilitare i datori di lavoro l’ente previdenziale ha comunicato altresì la possibilità di poter scaricare il manuale aggiornato con le informazioni e le procedure sopra citate, mirate – lo ribadiamo – a snellite la burocrazia.

Per scaricare il documento è sufficiente che il beneficiario acceda al portale INPS e al suo interno provveda a far richiesta nella sezione apposita denominata “Richiesta di accertamento sanitario per i lavoratori del settore pubblico”.