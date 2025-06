L'asse Milan - Barcellona accede la prima fase del mercato: colpo in vista per i rossoneri.

Dal Barcellona al Milan, come tante operazioni in passato, un nuovo nome per la squadra di Allegri: pronto il primo colpo del DS Tare.

Il nuovo Milan di mister Allegri e del DS Tare deve ancora prendere vita. Con l’annuncio imminente della cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal – per una cifra vicina ai 30milioni – viene quasi del tutto smontata la squadra che nel 2022 si laureò Campione d’Italia con Stefano Pioli in panchina. Di quell’annata vittoriosa resterebbero soltanto Magnain e Rafael Leao.

Nelle scorse settimane è stato annunciato l’acquisto di Luka Modric. Il 40enne centrocampista ex Real Madrid è pronto a prendersi sulle spalle la squadra ma servono rinforzi per modellare la squadra sul gioco di Allegri.

Milan, il colpo arriva il Barcellona

Allegri avrebbe richiesto alla società alcuni profili di esperienza per costruire una squadra che possa, in primo ruolo, tornare subito in Europa. In questa ottica la presenza di Modric potrebbe portare a Milanello altri nomi di peso. In primo luogo bisogna rinforzare la difesa e il colpo nel reparto arretrato potrebbe arrivare sempre dalla Liga, questa volta sponda Barcellona. Stiamo parlando di Andreas Christensen, 29enne difensore centrale danese roccioso.

Stando a quanto scrive il quotidiano catalano El Nacional, il difensore non rientrerebbe nei piani di mister Flick, che lo scorso anno ha avallato il suo prestito al Chelsea. La sua stagione è stata segnata da un brutto infortunio al tendine d’Achille e dunque, la società blaugrana vorrebbe venderlo per una cifra vicina ai 10milioni di euro. Il Milan ne avrebbe messo sul piatto 8 e le due parti dovrebbe presto trovare un accordo. Il condizionale è d’obbligo perché più del prezzo preoccupa l’interesse dell’Inter: potrebbe rendersi necessaria un’asta con i cugini ma al momento i rossoneri sono in vantaggio.

Il DS Deco, al momento, valuta ma l’intenzione è quella di accettare, mentre il difensore – che sarebbe stato convinto anche dalle parole del connazionale Glik – cerca il suo riscatto a Milano. Con l’arrivo di Christensen, i rossoneri potranno concentrarsi sulla puntata da regalare ad Allegri. Il tecnico livornese ha un solo nome sul tuo taccuino ed è quello di Dusan Vlahovic. Il rapporto tra loro – il bomber serbo ha dato il meglio dei suoi anni in bianconero proprio con Allegri in panchina – è ottimo.

La cessione di Theo Hernandez ha portato ad un tesoretto che potrebbe essere reinvestito proprio per cercare di prendere l’attaccante serbo ma pesa – e non poco – lo stipendio da 7milioni di euro che Vlahovic percepisce attualmente alla Juventus. I bianconeri potrebbero accettare l’offerta da 30milioni di euro del Milan ma in seguito toccherà trattare con l’entourage del bomber. Si cerca un accordo già nei prossimi giorni.