Accetto miracoli Tiziano Ferro/ Video anteprima: con anello nuziale nel nuovo singolo

“Accetto miracoli” è il nuovo singolo di Tiziano Ferro, title-track del nuovo album. Proprio in attesa del disco di inediti, che uscirà il 22 novembre, ora è il momento di un nuovo brano. Il primo estratto dell’imminente album è stato “Buona (cattiva) sorte”. La nuova canzone è in rotazione radiofonica da ieri. Il brano, una ballata molto intensa, è stato prodotto da Timbaland, ma è firmato da Tiziano Ferro in coppia con Giordana Angi. «La canzone prende in esame il rapporto con il proprio destino, parlando dell’argomento in maniera aperta, senza una connotazione necessariamente religiosa». Così Tiziano Ferro racconta il brano. L’artista di Latina sostiene che bisogna essere capaci di consegnarsi al proprio destino, «senza forzarne l’andamento, e quando ci affidiamo a quello che ognuno chiama come vuole, Dio, Universo, potere superiore, poi le cose vanno molto bene, i miracoli accadono».

ACCETTO MIRACOLI, TIZIANO FERRO: CON ANELLO NUZIALE NEL NUOVO SINGOLO

Il nuovo singolo “Accetto miracoli” è accompagnato dal videoclip, diretto da Gaetano Morbioli, di cui Repubblica propone un estratto in anteprima. Il singolo segna il ritorno in scena di Tiziano Ferro a due mesi dal matrimonio italiano con Victor, dopo quello in gran segreto a Los Angeles lo scorso giugno. «Fermo agli ostacoli, accetto miracoli». Risuona la voce del cantante di Latina con un pianoforte, pochi violini e gli effetti dell’elettronica. Nel video invece c’è un bianco e nero che crea una grande atmosfera, mentre i primi piani mettono in evidenza le espressioni sul volto. Insomma, Tiziano Ferro è ridotto all’essenziale in “Accetto miracoli”. La ballad intensa mette in luce la passione interpretativa dell’artista, apprezzata dalle colleghe Laura Pausini e Giusy Ferreri. Quest’ultima sui social ha commentato il nuovo lavoro con un cuore, mentre la prima su Instagram ha espresso il suo giudizio: «Veramente meravigliosa».





© RIPRODUZIONE RISERVATA