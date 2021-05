Accoltella ex compagna e le uccide il figlio 19enne/ 29enne pakistano in fuga

Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a Tortolì, in Ogliastra (in Sardegna), da un 29enne di origini pakistane, ex compagno della mamma della vittima, una donna di 50. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, così come si legge su TgCom24.it, il ragazzo avrebbe cercato di difendere la mamma dagli attacchi del 29enne, venendo però a sua volta colpito mortalmente. Sul luogo segnalato, una casa di proprietà della donna situata in via Monsignor Virgilio, in pieno centro, si sono recati gli uomini dei carabinieri, quindi la polizia e la guardia di finanza, coordinati dalla pm di Lanusei, Giovanna Morra.

L’uomo risulta essere al momento in fuga, e di recente era stato arrestato per maltrattamenti ed era stato quindi raggiunto da un divieto di avvicinamento alla donna. Il 19enne ucciso si chiamava Mirko Farci, e l’omicidio è avvenuto all’alba di oggi, martedì 11 maggio 2021; la madre si chiamava invece Paola Piras, ferita gravemente dopo essere stata raggiunta da una serie di coltellate, ed ora si trova ricoverata presso l’ospedale di Lanusei in codice rosso.

ACCOLTELLA EX COMPAGNA E LE UCCIDE IL FIGLIO: CACCIA ALL’UOMO NELL’OGLIASTRA

Stando alle prime informazioni emerse, come spiegato sopra, il giovane avrebbe cercato di difendere la madre dalla furia dell’ex compagno, che si sarebbe introdotto di notte nella casa dell’ex compagna, violando quindi la misura del divieto di avvicinamento. In tutta la zona è in corso un’intensa caccia all’uomo, visto che sulle sue tracce vi sono i carabinieri della compagnia di Lanusei, quelli del reparto operativo e le squadriglie del comando provinciale di Nuoro. E’ probabile che alla base del gesto vi fosse una motivazione passionale, probabilmente il 29enne omicida non accettava la fine del rapporto con la 50enne e si voleva quindi vendicare. Sono attesi aggiornamenti nel corso di questa mattina, ed è molto probabile che nel giro di poche ore il ricercato venga scovato.

