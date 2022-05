Accoltella la fidanzata mentre lo tradisce/ Cutigliano, uomo piantonato in ospedale

A “La Vita in Diretta”, trasmissione di Rai Uno condotta da Alberto Matano e andata in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 maggio 2022, si è parlato del dramma della gelosia di Cutigliano, ai piedi dell’Abetone, in Toscana, che ha per protagonista una coppia di artisti di strada. Lei ha 37 anni, lui 41 e avevano preso in affitto un appartamento per una locazione breve, considerato che il loro lavoro li costringe a spostamenti ripetuti. A un certo punto, lei l’8 maggio ha conosciuto un uomo e poi il 13 si sono incontrati al bar. Stando a quanto ricostruito hanno iniziato a scambiarsi effusioni, poi sono saliti in casa. Inaspettatamente, nell’abitazione si è palesato il compagno della donna.

Auto sfonda giardino dell'asilo: incidente a L'Aquila/ Morto 1 bimbo, altri 4 feriti

ACCOLTELLA LA FIDANZATA, MA VIENE AGGREDITO DALL’AMANTE DI LEI

Nel prosieguo del programma di Rai Uno, la ricostruzione del dramma della gelosia di Cutigliano rivela che il fidanzato della donna, accecato dalla gelosia, ha accoltellato la fidanzata e ha poi tentato di aggredire anche il suo amante, avendo però la peggio nella colluttazione e finendo in ospedale, dove si trova tuttora ricoverato e piantonato dai militari. L’avvocato dell’uomo, Jacopo Pepi, ha spiegato: “Il mio assistito ha riferito che era già in casa, mentre l’amante è arrivato successivamente. In seguito a una lite scoppiata, sarebbe stato colpito dalla ragazza e dall’altro uomo”.

LEGGI ANCHE:

Sonia Marra, caso riaperto dopo intercettazione?/ Sorella “Si trovi almeno il corpo”Giuseppe Pedrazzini/ La moglie Marta: "Non ricordo quando è sparito, ebbi un malore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA