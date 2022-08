Accoltellamento a Biella: 30enne morto/ Omicidio in un bar dopo lite in famiglia

Accoltellamento a Biella: 30enne ucciso da parente

Una violenta discussione è poi culminata in un accoltellamento mortale. E’ quanto avvenuto oggi, domenica 28 agosto a Biella, in viale Macallè, nel bar-pasticceria TreA di fronte allo stadio. Lo riferisce il quotidiano La Stampa mentre continuano a giungere nuovi dettagli sull’omicidio che sembrerebbe avere come movente una lite in famiglia. La vittima è un giovane uomo di 30 anni del quale non sono state ancora diffuse le generalità. I tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto, si sarebbero rivelati vani.

Dopo circa una quarantina di minuti, le operazioni di rianimazione si sono fermate ed i sanitari non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso dell’uomo vittima di accoltellamento. Sono in corso di accertamento le cause che avrebbero portato all’esplosione della discussione tra i due parenti. Proprietari e dipendenti del bar, diventato teatro del sanguinoso fatto di sangue, ancora sotto shock, sono stati portati in questura per essere sentiti.

Accoltellamento a Biella: fermato il presunto assassino

Dalle prime informazioni sull’accoltellamento avvenuto oggi a Biella e rese note da Il Messaggero, pare proprio che alla base dell’omicidio ci sia una lite in famiglia. L’omicida sarebbe un parente della vittima che lo avrebbe colpito mortalmente con una coltellata dritta all’addome. I fatti sarebbero avvenuti all’ora di pranzo, quando i due uomini avrebbero iniziato a litigare nel bar nei pressi dello stadio di calcio Pozzo.

All’improvviso però la lite sarebbe degenerata in accoltellamento e quindi in delitto. Sulla scena del crimine, fa sapere La Repubblica nell’edizione online, sono accorse prontamente numerose pattuglie della polizia che hanno prontamente raccolto elementi utili alla ricostruzione dei fatti ed alla dinamica dell’omicidio. Al momento non sono trapelati altri particolari del fatto accaduto al culmine di una lite ma potrebbero sopraggiungere nuovi particolari dopo le rivelazioni dei proprietari e dei dipendenti del locale attualmente sentiti dagli inquirenti. Il presunto omicida nel frattempo sarebbe stato fermato e portato in Questura con l’accusa di omicidio.

