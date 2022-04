Accoltellamento Ladispoli, vicino di casa: “Svegliato da urla”/ “Figlia in lacrime”

A “Storie Italiane”, su Rai Uno”, è stato affrontato il terribile caso legato all’accoltellamento di Ladispoli, dove un padre di famiglia ha pugnalato la moglie, da cui si stava separando, e la figlia di 17 anni, tentando poi a sua volta di suicidarsi. Una notizia che noi de IlSussidiario.net vi abbiamo già descritto nella giornata di ieri e che l’inviata del programma di Eleonora Daniele, la giornalista Maria Grazia Sarrocco, ha riepilogato così: “L’uomo era entrato in casa per recuperare oggetti personali. Ieri mattina c’è stata l’ennesima lite, sfociata in questa tragedia. L’uomo ha impugnato un’arma da taglio che era in cucina e ha colpito la moglie ripetutamente all’addome. Anche la ragazza è stata colpita dal papà. Le condizioni dell’adolescente sono critiche, è in coma farmacologico in terapia intensiva. La mamma, al ‘San Camillo’ di Roma, è stata sottoposta a un intervento chirurgico delicatissimo e le sue condizioni sono gravissime”. L’aggressore è agli arresti al “Gemelli” e non sarebbe in condizioni critiche.

ACCOLTELLAMENTO LADISPOLI, IL VICINO DI CASA: “SOFIA SI PREOCCUPAVA PER LA MAMMA”

La ragazza coinvolta nell’accoltellamento di Ladispoli, Sofia, è riuscita a fuggire dall’abitazione e ha suonato e chiesto disperatamente aiuto ai vicini. Il vicino di casa ha raccontato a “Storie Italiane”: “Pensavamo fosse l’ennesima lite. Mi hanno svegliato le urla, erano le 7 meno un quarto circa. Uno dei condomini aveva già avvisato carabinieri e ambulanza. A un certo punto si è sentito un ‘aiutatemi’ e mia moglie ha trovato Sofia in quelle condizioni. Lei continuava a dire ‘mamma, mamma, mamma’, ‘Fate qualcosa per lei‘. Si preoccupava per la mamma, non per il papà. La porta era chiusa, i carabinieri hanno aperto e hanno trovato i coniugi ancora vivi”.

